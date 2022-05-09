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【母親節】新地15大商場連假人流暢旺　中菜租戶生意額增1倍

商業 12:16 2022/05/09

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港府放寬食肆至8人一枱，在本周末的長假期，新地15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場等日前宣布，加碼100萬元，推出多個美食及消費優惠。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示：，5月接連迎來兩個長周末，市民在假日找節目，尤其是戶外活動後，更愛往商場享受美食，加上母親節等因素，食肆接獲不少訂座，租戶普遍估計這個長周末，生意升幅可按月最少增60%，中菜租戶更有望增長1倍。

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

她續指，慶祝母親節同時購買禮物及蛋糕，相關租戶如珠寶、輕奢服飾、美妝及精品蛋糕均受惠於節日消費。有精品蛋糕品牌透露，單是母親節已收近百張訂單，市況有望回復去年同期水平，營業額料按月升5%。

另有美妝品牌分享，不少年輕丈夫選購最新唇膏、眼影等，趁母親節送禮物給太太，反映消費意欲熾熱，預期旗下商場母親節長假期期間，人流及營業額可按月倍數增長。

【創業兵團】90後女生無師自通　自創健康純素甜品

商場現設多項優惠，包括：
獎賞1：最高消費請食深海龍躉鮑蔘翅肚八人盛宴
The Point會員於即日至6月8日，於apm、大埔超級城、元朗廣場，以電子貨幣消費購物，並於發票有效期內完成登記積分，即可參加競逐最高消費賞。每周最高消費會員將獲贈「8人盛宴賞」，包括apm「龍蝦鮑魚宴」、大埇超級城「海鮮翅宴」及元朗廣場「鮑魚龍躉宴」等。

獎賞2：母親節10倍積分賞
The Point會員於5月7日至9日，於apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、新都廣場及置富南區廣場消費，以電子貨幣單一消費滿HK$2,000並於發票有效期內完成登記積分，即享10倍積分，最高賺100,000積分，憑積分換禮或繼續當錢消費。

獎賞3：HappyBuyMall精選母親節禮品低至1折/1元發售
「新地購物一站通」於5月6日起推出「母親節心水潮物特集」，以低至1折或1元發售指定母親節禮品，推介產品包括1元agnes b 錢包、$1元Glycel高膠原蛋水凝眼膜、1元Swisse women's ultivite女性多元維他命，以及1折買Ingrid Millet指定護膚產品等。

【母親節禮物】KFC進軍時裝界？　英國官網推出紅色真皮手袋

獎賞4 ： 新地15大商場美食泊住賞
即日起至5月31日，只要在新地15大商場以電子貨幣在場內食肆堂食消費滿100元或以上，即可換新地「隨意泊」1小時免費泊車優惠券1張，憑券可於下次到訪指定泊車商場時，無需消費即時享1小時泊車。

獎賞5： 晚市美食多重賞高達260元美食電影券回贈
The Point會員憑有效預留證，即日至5月20日（逢星期四至日及公眾假期）期間，晚上6點後，於apm及大埔超級城指定美食商戶，以即日電子貨幣惠顧堂食滿指定金額，即可獲高達260元電子優惠券；全日堂食消費逾2,000元以上，更可額外賺取2倍積分。

責任編輯：馬意文

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