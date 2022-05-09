假日精選潛力股　4隻精選股買入、目標價、止蝕策略速覽

恒指連續3個交易日回吐，上周五 （6日） 收市險守2萬關，報20001點，跌791點。明日港股復市，大市受壓下，有何潛力股可吼？速睇以下4隻假日精選潛力股買賣策略！

同場追加－晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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股份：亞美能源 （02686） →【足本分析】

推介：孫運喜－iMoney主編

買入：1.35元至1.4元

目標：--

止蝕：跌穿上升通道底部

推介原因：技術走勢有潛力 煤炭股受捧

推介日期：2022年5月3日

策略跟進：現價1.59元，已升近上升通部頂部

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股份：深圳國際 （00152） →【足本分析】

推介：孫運喜－iMoney主編

買入：8元

目標：8.8元，挑戰頭肩底頸線阻力位

止蝕：7.78元

推介原因：突破下降軌走勢靚 升穿平均線有勢頭

推介日期：2022年5月4日

策略跟進：現價8.49元，頭肩底形態靚，已升越多條移動平均線

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股份：滙豐 （00005） →【足本分析】

推介：梁耀康－獨立股評人

買入：--

目標：--

止蝕：47.5元

推介原因：加息周期料受惠 調整回落成吸納時機

推介日期：2022年5月5日

策略跟進：現價49元，6、7月加息料國際金融股續受惠

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股份：領展 （00823） →【足本分析】

推介：梁耀康－獨立股評人

買入：63元-64元

目標：--

止蝕：--

推介原因：業務穩健可收息 料調整不大中長線持有

推介日期：2022年5月6日

策略跟進：現價67元，受惠放寬社交距離，分注收集