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假日精選潛力股　4隻精選股買入、目標價、止蝕策略速覽

股市 12:22 2022/05/09

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恒指連續3個交易日回吐，上周五 （6日） 收市險守2萬關，報20001點，跌791點。明日港股復市，大市受壓下，有何潛力股可吼？速睇以下4隻假日精選潛力股買賣策略！

同場追加－晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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股份：亞美能源 （02686）【足本分析】
推介：孫運喜－iMoney主編
買入：1.35元至1.4元
目標：--
止蝕：跌穿上升通道底部
推介原因：技術走勢有潛力  煤炭股受捧
推介日期：2022年5月3日
策略跟進：現價1.59元，已升近上升通部頂部

---

股份：深圳國際 （00152）【足本分析】
推介：孫運喜－iMoney主編
買入：8元
目標：8.8元，挑戰頭肩底頸線阻力位
止蝕：7.78元
推介原因：突破下降軌走勢靚  升穿平均線有勢頭
推介日期：2022年5月4日
策略跟進：現價8.49元，頭肩底形態靚，已升越多條移動平均線

---

股份：滙豐 （00005）【足本分析】
推介：梁耀康－獨立股評人
買入：--
目標：--
止蝕：47.5元
推介原因：加息周期料受惠  調整回落成吸納時機
推介日期：2022年5月5日
策略跟進：現價49元，6、7月加息料國際金融股續受惠

---

股份：領展 （00823）【足本分析】
推介：梁耀康－獨立股評人
買入：63元-64元
目標：--
止蝕：--
推介原因：業務穩健可收息  料調整不大中長線持有
推介日期：2022年5月6日
策略跟進：現價67元，受惠放寬社交距離，分注收集

欄名 : 潛力股精選

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