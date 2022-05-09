全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光

全球首富馬斯克的言行向來出位，他早前更自爆並無持有物業，只會租屋及借住朋友空房。英媒近日曝光馬斯克租住的平價德州寓所，更發現其寓所有一個充滿慈父心的細節。

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馬斯克身家達2,510億美元（約1.97萬億港元），但他上月接受TED創辦人安德森（Chris Anderson）訪問時，稱每年在個人開支上花費數以十億美元很有問題，而自己非同一類人。

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他更表示如前往加州灣區或會借住朋友寓所的空房，自己現時亦不再擁有任何物業。

而馬斯克聲稱其主要寓所是其名下公司SpaceX位於德州發射場附近、一棟價值5萬美元的住宅。

英媒《每日郵報》報道，根據德州當地政府的紀錄，SpaceX於2019年購入位於博卡奇卡（Boca Chica）一棟單層住宅，以及與住宅相鄰的空地與獨立車庫。

這棟住宅裝有Tesla太陽能電池板及多個閉路電視鏡頭。《每日郵報》引述馬斯克的鄰居指，因為馬斯克長期居住這個單位，不時有SpaceX職員到此執拾整理。

而且馬斯克從來不會單獨出入該地，通常都有保鑣陪同於深夜時間來訪。

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馬斯克有多名子女，與前女友、加拿大歌手Grimes的一子一女分別於前年及去年出生。而馬斯克的住宅也設有一個火箭外型的兒童遊戲屋以及鞦韆，相信是供年幼的兒女在家玩耍。

馬斯克聲稱這個單位價值5萬美元（約39萬港元），不過《每日郵報》估計SpaceX實際上斥資20萬美元（約156萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲