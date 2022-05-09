西班牙新星連克兩大球王 勇奪馬德里公開賽冠軍

隨網壇男單三大天王步入職業生涯晚期，愈來愈多新星冒起。西班牙年輕男球手艾卡拉斯近日在馬德里網球公開賽上，先後擊敗拿度及祖高域，成為史上首位在同一泥地賽事連續擊敗二人的球手。艾卡拉斯最終殺入決賽，並擊敗對手奪得冠軍。

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艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在8強遇上西班牙同鄉「泥地王」拿度（Rafael Nadal），在其最擅長的泥地賽事中以2比1力克對方。4強時，艾卡拉斯遇上現時男單一哥祖高域（Novak Djokovic），在先落後一盤下反勝對手進入決賽。

最終，艾卡拉斯憑出色發揮，在周日（8日）的決賽以6比3及6比1，直落兩盤擊敗世界排名第3的德國球手施華利夫（Alexander Zverev），捧走今屆馬德里公開賽冠軍。艾卡拉斯為賽事最年輕冠軍，亦是繼拿度後，第二年輕的1000級大師賽的冠軍。

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年僅19歲艾卡拉斯賽後坦言，在馬德里奪冠感到與別不同，因為他自小便在當地接觸網球，亦是他第一個觀看的賽事。艾卡拉斯表示，屢次看到兒時偶像拿度捧起冠軍獎杯使他倍感鼓舞，使他更有動力持續努力，直至今日奪冠而回。

艾卡拉斯不止捧盃而歸，更是達一個重大成就。艾卡拉斯是首人在同一項泥地賽事中，先後擊敗拿度及祖高域的球手。

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責任編輯：吳漢培