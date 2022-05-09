【Apple ID遭入侵】大量網民收到「Apple ID在中國被登入」　如何透過iPhone雙重認證自保？

不少海外網民日前反映，iPhone突然顯示Apple ID在中國內地登入，彈出視窗詢問用戶是否允許該Apple ID登入要求。如果各位用戶突然收到類似通知，顯示Apple ID在中國內地或其他地區的登入要求，擔心Apple ID遭入侵，可以依照以下幾個步驟，減入侵風險。

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據外電報道，網民分別在PTT及Decard等討論區上表示，最近3、4日內出現疑似Apple ID遭入侵的情況。網友回報的地點包括：成都、南京、瀋陽、四川等地。

按下「不允許登入」即可

由於iPhone設有雙重認證機制，當用戶遇上述情況，只要在Apple ID登入要求視窗按下「不允許登入」便可阻擋對方登入。即使已遭對方取得帳號密碼，亦可以藉此阻止。

建議：盡快更改Apple ID密碼

用戶也可在iPhone「設定」App中的個人Apple ID頁面，選擇「密碼與保安」功能，更改Apple ID密碼。

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在更改密碼時，亦需要注意以下事項，設定一組較強的密碼：

密碼長度至少8個字以上

包含英文大、細楷，數字以及特殊符號

不要使用字典裡查詢到的字，不要包含完整單字

不要使用個人生日、身分證號碼當作密碼的一部分

最後，如果對方已在用戶的裝置上登入，也可嘗試選擇「登出其他裝置」強制登出。

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責任編輯：張寶燕

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