【烏克蘭戰爭】美國公布新對俄制裁措施 針對媒體及銀行

俄羅斯入侵烏克蘭至今，美國等西方國家已宣布多項對俄經濟制裁措施。美國政府周日（8日）宣布，再對俄羅斯實施新一輪經濟制裁。美國是次制裁將針對俄羅斯媒體、銀行及國防產業。有美國官員表示，是次制裁包括對俄羅斯天然氣工業銀行高層人士實施限制，旨在製造寒蟬效應。

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拜登（Joe Biden）和G7成員國領導人周日，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行約1小時的電話會議。期間美國政府宣布，將對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，並指新措施旨在填補現有制裁措施的漏洞。

美國新一輪制裁措施包括，禁止美國公司向俄羅斯提供會計、管理咨詢等服務，不得再為包括Channel One、Russia-1及NTV，3間國營電視台廣告宣傳或出售廣播設備。美國技術出口禁令將包括工業引擎，如推土機等其他俄羅斯國防工廠可以使用的物品。美國亦會對2,600名俄羅斯及白俄人士實施簽證限制，包括軍方官員、8名俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及27名俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank） 高層。

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美國高層官員透露，早前實施制裁後，有俄羅斯公司要求美國服務供應商協助，重新制定商業策略繞過制裁，或要求會計師隱瞞部分財產。是次制裁並未涵蓋律師服務，但該美國官員表示，英國及美國正就律師服務協商，情況或在短期內改變，並指當局每日在評估制裁範圍，或會根據時間變化擴大。

對於制裁措施首次涵蓋俄羅斯天然氣工業銀行，該美國官員表示，美國不會凍結該銀行的資產或禁止與其交易。但是次簽證限制屬於美國發出的警告，表明俄羅斯天然氣工業銀行並非避風港，希望針對公司高層實施制裁以產生寒蟬效應（chilling effect）。

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責任編輯：李俊儀