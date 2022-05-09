  • 28°C
香港時間 : 2022509日 (一) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】美國公布對俄新制裁措施 針對媒體及銀行

環球社會熱點 11:07 2022/05/09

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭至今，美國等西方國家已宣布多項對俄經濟制裁措施。美國政府周日（8日）宣布，再對俄羅斯實施新一輪經濟制裁。美國是次制裁將針對俄羅斯媒體、銀行及國防產業。有美國官員表示，是次制裁包括對俄羅斯天然氣工業銀行高層人士實施限制，旨在製造寒蟬效應。

G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥 【下一頁】

拜登（Joe Biden）和G7成員國領導人周日，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行約1小時的電話會議。期間美國政府宣布，將對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，並指新措施旨在填補現有制裁措施的漏洞。

美國新一輪制裁措施包括，禁止美國公司向俄羅斯提供會計、管理咨詢等服務，不得再為包括Channel One、Russia-1及NTV，3間國營電視台廣告宣傳或出售廣播設備。美國技術出口禁令將包括工業引擎，如推土機等其他俄羅斯國防工廠可以使用的物品。美國亦會對2,600名俄羅斯及白俄人士實施簽證限制，包括軍方官員、8名俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及27名俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank） 高層。

杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援 【下一頁】

美國高層官員透露，早前實施制裁後，有俄羅斯公司要求美國服務供應商協助，重新制定商業策略繞過制裁，或要求會計師隱瞞部分財產。是次制裁並未涵蓋律師服務，但該美國官員表示，英國及美國正就律師服務協商，情況或在短期內改變，並指當局每日在評估制裁範圍，或會根據時間變化擴大。

對於制裁措施首次涵蓋俄羅斯天然氣工業銀行，該美國官員表示，美國不會凍結該銀行的資產或禁止與其交易。但是次簽證限制屬於美國發出的警告，表明俄羅斯天然氣工業銀行並非避風港，希望針對公司高層實施制裁以產生寒蟬效應（chilling effect）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
今日
【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
今日
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
今日 10:59
【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
今日 10:56
杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
19:15 2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
地緣政治 外交 經濟 烏克蘭 俄羅斯 拜登 管理咨詢 美國 銀行 會計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款