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【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥

環球政治 10:59 2022/05/09

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西方國家持續支持烏克蘭對抗俄羅斯，除了實施制裁向俄施壓，亦不斷商討如何增加援助。七國集團（G7）領袖召開視像會議後發表聲明，批評俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭，使俄國蒙羞。同時，G7承諾將分階段擺脫依賴俄羅斯石油。

【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩 【下一頁】

G7周日（8日）的聲明指出，俄羅斯入侵烏克蘭及在2014年對烏克蘭的行動已違反國際法，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其政府選擇不合理地入侵一個主權國家，羞辱俄國及其人民歷史上作出的犧牲奉獻。

聲明亦提出，G7成員國承諾分階段降低依賴俄羅斯石油，包括分階段或立即禁運俄油。G7保證，有關措施會有秩序及迅速實行，讓各國有時間尋求合適替代品。然而，7國未有列明實施計劃的詳情。關於俄烏戰爭，G7指烏克蘭最終目的是俄軍全面撤離，並確保未來有能力自我保護。

【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億 【下一頁】

美國白宮表示，G7對俄羅斯石油的新制裁將嚴重打擊俄羅斯經濟，阻礙莫斯科政府取得繼續對烏克蘭戰爭所需的資金。

英國首相府亦指出，首相約翰遜（Boris Johnson）同意其他G7領袖意見，支持加強對俄羅斯經濟施壓，強調西方國家不會允許俄烏戰爭陷入僵局，使更多人受難。

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責任編輯：吳漢培

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