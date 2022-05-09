杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援

加拿大總理杜魯多周日（8日）突然到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。杜魯多譴責俄羅斯總統普京需為犯下的戰爭罪負責，更宣布加拿大新一輪軍事援助將向烏克蘭提供航拍機及小型武器等軍事援助。

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杜魯多（Justin Trudeau）與加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）及外長趙美蘭（Melanie Joly）周日除了到訪烏克蘭首都基輔外，更視察俄軍3月試圖進攻基輔時戰況最激烈的基輔近郊地區伊爾平（Irpin）。

他亦重開加拿大駐基輔大使館，以及歡迎加拿大駐烏克蘭大使重返基輔工作。

杜魯多在訪烏行程中也與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，他在記者會上讚揚澤連斯基的領導能力和烏克蘭人民保衛國家的勇氣。

他稱普京需要對其令人髮指的戰爭罪（heinous war crimes）負責，指加拿大將支持烏克蘭尋求正義。

杜魯多形容普京在這場戰爭中誤判形勢，不了解烏克蘭人如何努力捍衛自己的語言、身份和領土，以及西方國家有決心團結起來捍衛民主，為烏克蘭提供打贏這場仗所需的裝備。

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他在記者會上宣布向烏克蘭提供額外軍事援助，包括航拍機、衛星圖像、小型武器，以及為加拿大早前提供的M-777榴彈砲供應更多彈藥。

他同時宣布明年將取消烏克蘭進口至加拿大的所有商品關稅，並將制裁俄羅斯人及實體。

當被問及北約國家是否憂慮俄羅斯的核威脅時，杜魯多表示就算俄方作出再多的武力威脅，也無阻西方對烏克蘭的支持。

澤連斯基指出，加拿大有足夠影響力説服北約成員國向烏克蘭提供更先進武器。他又向杜魯多施壓，敦促加拿大支持各國提供資金支援烏克蘭戰後重建。

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責任編輯：鄭錦玲