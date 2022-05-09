  • 25°C
香港時間 : 2022509日 (一) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

杜魯多突訪烏克蘭 宣布加拿大對烏新一輪軍援

環球政治 10:56 2022/05/09

分享：

分享：

加拿大總理杜魯多周日（8日）突然到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。杜魯多譴責俄羅斯總統普京需為犯下的戰爭罪負責，更宣布加拿大新一輪軍事援助將向烏克蘭提供航拍機及小型武器等軍事援助。

【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩 【下一頁】

杜魯多（Justin Trudeau）與加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）及外長趙美蘭（Melanie Joly）周日除了到訪烏克蘭首都基輔外，更視察俄軍3月試圖進攻基輔時戰況最激烈的基輔近郊地區伊爾平（Irpin）。

他亦重開加拿大駐基輔大使館，以及歡迎加拿大駐烏克蘭大使重返基輔工作。

杜魯多在訪烏行程中也與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，他在記者會上讚揚澤連斯基的領導能力和烏克蘭人民保衛國家的勇氣。

他稱普京需要對其令人髮指的戰爭罪（heinous war crimes）負責，指加拿大將支持烏克蘭尋求正義。

杜魯多形容普京在這場戰爭中誤判形勢，不了解烏克蘭人如何努力捍衛自己的語言、身份和領土，以及西方國家有決心團結起來捍衛民主，為烏克蘭提供打贏這場仗所需的裝備。

【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能 【下一頁】

他在記者會上宣布向烏克蘭提供額外軍事援助，包括航拍機、衛星圖像、小型武器，以及為加拿大早前提供的M-777榴彈砲供應更多彈藥。

他同時宣布明年將取消烏克蘭進口至加拿大的所有商品關稅，並將制裁俄羅斯人及實體。

當被問及北約國家是否憂慮俄羅斯的核威脅時，杜魯多表示就算俄方作出再多的武力威脅，也無阻西方對烏克蘭的支持。

澤連斯基指出，加拿大有足夠影響力説服北約成員國向烏克蘭提供更先進武器。他又向杜魯多施壓，敦促加拿大支持各國提供資金支援烏克蘭戰後重建。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能
2022/05/08
【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能
杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機
2022/05/06
杜魯多國會辯論疑爆粗 引用父親名句化解危機

你可能感興趣

英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
19:15 2022/05/08
英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
17:47 2022/05/08
【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
18:10 2022/05/08
【烏克蘭戰爭】對經濟構成壓力 俄羅斯料日燒逾70億
地緣政治 外交 軍事 澤連斯基 杜魯多 戰爭 基輔 烏克蘭 加拿大 俄羅斯

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】G7分階段替代俄油 批普京侵烏羞恥

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】G7批普京侵烏羞恥 杜魯多突訪基輔承諾供更多軍援（不斷更新）
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間10:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款