【美股期貨】美債息撲3.2厘　美滙指數越104關　納指期貨跌逾2%　道指期貨瀉逾500點

美國10年期債息升見3.196厘，美滙指數曾升0.4%，高見104.19，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。

俄羅斯與行戰爭勝利77周年，總統普京出席閱兵，並發表講話，指與烏克蘭及北約的衝突無可避免。

美股道指期貨曾跌逾500點，跌穿33000關，標指期貨跌約2%，納指期貨跌2.6%。

美國今晚公布批發存貨終值。

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即市走勢：

【19：50】美股三大指數期貨跌幅顯著，道指期貨挫537點或1.6%，報32272點；標指期貨跌82點或2%，報4037點；納指期貨亦錄318點或2.5%跌幅，報12378點。

【19：47】俗稱「黑期」的新加坡HS50指數較恒指上周五收市價低水約500點，最新報19505點。

【17：52】美債息撲3.2厘，道指跌幅加大，美股道指期貨曾跌474點，標指期貨跌1.7%，納指期貨跌2%。

【16：00】亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。

【09：38】美國10年期債息升見3.158厘，美滙指數曾升0.3%，高見103.96，其他貨幣相對弱勢，韓圜跌1.5%，台幣跌0.8%，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。亞洲股市急跌，日本股市跌2%，韓國股市跌1%，台股跌1.3%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。