【美股市況】道指曾挫逾600點 納指跌逾3%　美債息撲3.2厘、美滙越104關再創20年高

美國10年期債息曾升見3.2厘，是3年半以來最高，5年期美債息更高見3.1068厘，創2008年9月高位。美股偏軟，道指曾挫653點，納指亦跌逾3.2%。

美滙指數曾升0.4%，高見104.19，再創2002年以來高位，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。

亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。

貝萊德將歐洲國債評價上調至中性，表示鑒於能源衝擊對經濟增長的打擊，歐元區加息的市場定價過於強硬

俄羅斯與行戰爭勝利77周年，總統普京出席閱兵，並發表講話，指與烏克蘭及北約的衝突無可避免。

美股道指期貨曾跌逾500點，跌穿33000關，標指期貨跌約2%，納指期貨跌2.6%。

美國今晚公布批發存貨終值。

【美股前瞻】美股聚焦美4月CPI及PPI 料按月增幅大幅回落 多位儲局官員將輪流講話

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即市走勢：

【00：44】比特幣跌6.6%，跌穿3.2萬美元。美國財政部宣稱，財長耶倫將在出席國會參議院聽證會時表示，金融穩定監管委員會（FSOC）正設法確認數字資產將會構成的風險。

【00：08】美國財政部：財長耶倫和美國盟友將在她的歐洲之行中，繼續向俄羅斯施加經濟壓力，以結束對烏克蘭衝突

【00：02】法國國家統計與經濟研究所：預計法國GDP在第一季度停滯不前後，第二季度預計將增長0.25%

【23：38】歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數跌2.37％，法國CAC指數跌2.62％，英國富時指數跌2.49％。

【23：46】葡萄牙總理科斯塔宣布，歐盟委員會已經批准該國與西班牙制定的電力價格限制提案，科斯塔同時宣布將與西班牙政府協調，並批准各自的法案。這一消息隨後得到西班牙政府的確認，西班牙政府宣布將盡快批准該法案。

【23：30】Coinbase一度跌逾16%，最低觸及86.25美元，續創上市以來新低。

【23：30】道指下跌逾600點，跌幅擴大至將近1.9%。標普500指數跌超2.7%，納指跌約3.6%。

【23：20】博斯蒂克：加息半厘已相當進取 聯儲局可維持現時加息步伐

【23：15】歐美股市齊齊下挫，STOXX 600指數跌2.6%。

【22：55】高盛：美國即使能避開衰退 美股估值仍存在下跌風險

【21：35】美股三大指數齊齊低開逾1%，道指挫1.3%或429點，報32470點；標指跌1.5%或59點，報4063點；納指插1.7%或204點，報11940點。

【20：54】BioNTech收入盈利齊升逾兩倍 受惠新冠疫苗需求

【19：50】美股三大指數期貨跌幅顯著，道指期貨挫537點或1.6%，報32272點；標指期貨跌82點或2%，報4037點；納指期貨亦錄318點或2.5%跌幅，報12378點。

【19：47】俗稱「黑期」的新加坡HS50指數較恒指上周五收市價低水約500點，最新報19505點。

【18：55】Uber CEO表示將放緩招聘、削減營銷及激勵措施開支

【17：52】美債息撲3.2厘，道指跌幅加大，美股道指期貨曾跌474點，標指期貨跌1.7%，納指期貨跌2%。

【16：00】亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。

【09：38】美國10年期債息升見3.158厘，美滙指數曾升0.3%，高見103.96，其他貨幣相對弱勢，韓圜跌1.5%，台幣跌0.8%，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。亞洲股市急跌，日本股市跌2%，韓國股市跌1%，台股跌1.3%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。