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【美股市況】道指升300點　納指升1%　10年期美債息失守3厘（不斷更新）

股市 21:50 2022/05/10

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美股除了美國債息跌穿3厘外，未有其他明確消息刺激，美股開市急升500點，其後升幅收窄，反映技術反彈之勢，納指曾升2.7%。美滙指數報103.67。油價及金價變動不大。

歐洲股市約升2%。

美國今日將會公布4月NFIB小型企業信心指數。另外，紐約聯儲銀行行長威廉斯及里士滿聯儲銀行行長巴爾金將發表講話。

【儲局官員】威廉斯：PCE年底料降至近4%　2024年將重返2%儲局目標水平

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【21：51】道指升300點，納指升1%。

【21：30】美國債息跌穿3厘，美股大幅反彈，道指升近500點，納指升2.7%。

【21：00】十年期美債息回軟失守3厘水平，曾低見2.944厘，現報2.952厘。

【20：57】歐股顯著反彈，德國DAX指數漲1.9%，報13640點；英國富時100指數升0.9%，報7284點；法國CAC指數升1.7%，報6191點。

【20：55】美股三大指數期貨大致維持亞洲市時段升幅，道指期貨升290點，報32451點；標指期貨升45點，報4032點；納指期貨升220點或1.8%，報12411點。

【16：47】道指期貨升幅擴大至280點，報32525點；標指期貨升43點，報4034點；納指期貨升206點或1.7%，報12394點。

【12：21】道指期貨升124點，報32370點；標指期貨升21點，報4013點；納指期貨升108點或0.9%，報12296點。

【12：06】【航空恢復】IATA料全球航空客運量提早2023年回復疫情前　中國3月客運重挫59%

【11：35】【TSLA】特斯拉否認上海工廠再度停產　復產3星期後再傳零件供應緊張

【09：15】【美企業績】Upstart首季營收升1.6倍　惟次季及全年指引遜預期、盤後大瀉45%

【08：26】【Bitcoin】比特幣失守3萬美元創去年7月低　分析指或有機會進一步跌至2.5萬美元

【08：15】【美企業績】蜘蛛俠、蝙蝠俠未能令AMC季度實現盈利　惟虧損低於市場預期

【07：47】【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股　陸金所、滴滴上榜

 

==以下5月9日（周一）股市==

美國滯脹風險升溫，投資者憂經濟放緩 ，國際油價急挫逾6% ； 美國10年期債息曾升見3.203厘的3年半高，加上美滙指數曾衝破104關口，美股3大指數均向下。

即睇美股收市：

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道指收市跌653點，報32245點；標指失守4000關，收跌132點，報3991點；納指瀉521點或4.29%，報11623點。標指截至上周五已連跌5周，創2011年中以來最長連跌周數。高盛首席美股策略師David Kostin警告，即使美國能避開衰退，美股回報仍會持續受壓。

特斯拉（Tesla）挫9%，蘋果、Meta股價挫逾3%。

美國債息進一步攀升，5年期美債息高見3.109厘，創2008年9月高位。美滙指數昨曾升0.4%見104.2，再創2002年以來高位，最新報103.737。憂慮內地封城拖累經濟，油價走低。紐約期油最新跌6.55%，報102.58美元；布蘭特期油挫6.25%，報105.37美元。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，聯儲局單次加息75個基點的可能性偏低 ； 儲局主席鮑威爾想說的是通脹太高了，需要有目的、有意地取消寬鬆政策，而以歷史標準來看，連續幾次會議加息50個基點是激進的。

紐約聯儲銀行調查顯示，美國消費者的短期通脹預期下降，但中期通脹預期則上升，家庭開支預期仍創下紀錄新高。

亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。貝萊德將歐洲國債評價上調至中性，表示鑒於能源衝擊對經濟增長的打擊，歐元區加息的市場定價過於強硬。

俄羅斯與行戰爭勝利77周年，總統普京出席閱兵，並發表講話，指與烏克蘭及北約的衝突無可避免。

【美股前瞻】美股聚焦美4月CPI及PPI　料按月增幅大幅回落　多位儲局官員將輪流講話

關鍵數據：

港股業績時間表：

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即市走勢：

【01：41】澳元兌美元大跌1.58%，創2020年7月以來新低至0.6960

【01：17】道指跌556點，跌幅1.7%，報32342點；納指跌430點，跌幅逾3.5%，報11714點；標指跌108點，跌幅2.6%，報4015點

【01：07】亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）：將2-3次加息50個基點作為基準，以歷史標準來看，連續幾次會議加息50個基點是激進的，而單次加息75個基點的可能性很低。

【00：44】比特幣跌6.6%，跌穿3.2萬美元。美國財政部宣稱，財長耶倫將在出席國會參議院聽證會時表示，金融穩定監管委員會（FSOC）正設法確認數字資產將會構成的風險。

【00：43】據《英國金融時報》，由於未能與主要合作夥伴就實施制裁達成協議，歐盟擱置禁止進口俄羅斯原油的計劃。

【00：08】美國財政部：財長耶倫和美國盟友將在她的歐洲之行中，繼續向俄羅斯施加經濟壓力，以結束對烏克蘭衝突

【00：02】法國國家統計與經濟研究所：預計法國GDP在第一季度停滯不前後，第二季度預計將增長0.25%

【23：38】歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數跌2.37%，法國CAC指數跌2.62%，英國富時指數跌2.49%。

【23：46】葡萄牙總理科斯塔宣布，歐盟委員會已經批准該國與西班牙制定的電力價格限制提案，科斯塔同時宣布將與西班牙政府協調，並批准各自的法案。這一消息隨後得到西班牙政府的確認，西班牙政府宣布將盡快批准該法案。

【23：30】Coinbase一度跌逾16%，最低觸及86.25美元，續創上市以來新低。

【23：30】道指下跌逾600點，跌幅擴大至將近1.9%。標普500指數跌超2.7%，納指跌約3.6%。

【23：20】博斯蒂克：加息半厘已相當進取　聯儲局可維持現時加息步伐

【23：15】歐美股市齊齊下挫，STOXX 600指數跌2.6%。

【22：55】高盛：美國即使能避開衰退　美股估值仍存在下跌風險

【21：35】美股三大指數齊齊低開逾1%，道指挫1.3%或429點，報32470點；標指跌1.5%或59點，報4063點；納指插1.7%或204點，報11940點。

【20：54】BioNTech收入盈利齊升逾兩倍　受惠新冠疫苗需求

【19：50】美股三大指數期貨跌幅顯著，道指期貨挫537點或1.6%，報32272點；標指期貨跌82點或2%，報4037點；納指期貨亦錄318點或2.5%跌幅，報12378點。

【19：47】俗稱「黑期」的新加坡HS50指數較恒指上周五收市價低水約500點，最新報19505點。

【18：55】Uber CEO表示將放緩招聘、削減營銷及激勵措施開支

【17：52】美債息撲3.2厘，道指跌幅加大，美股道指期貨曾跌474點，標指期貨跌1.7%，納指期貨跌2%。

【16：00】亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。

【09：38】美國10年期債息升見3.158厘，美滙指數曾升0.3%，高見103.96，其他貨幣相對弱勢，韓圜跌1.5%，台幣跌0.8%，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。亞洲股市急跌，日本股市跌2%，韓國股市跌1%，台股跌1.3%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。

美股 外滙 美滙 港股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 歐元

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