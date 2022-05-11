【美股市況】美滙指數跌0.5%　道指再升逾200點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國公布CPI通脹數據，雖然見頂回落，但幅度仍遜預期，反映通脹壓力未有減退，美債息即突破3厘，美滙指數升穿104，環球資產隨即跟隨波動，港滙再觸7.85弱方兌換保證，比特幣跌穿3萬美元關，納指期貨急跌逾2%。

歐洲通脹壓力成為焦點，市場預期歐英均要貨幣緊縮，歐元及英鎊反彈，美滙指數跌0.5%，美股隨即反彈，道指升244點，納指轉升6點。

【美國經濟數據】美國4月CPI按年升幅回落至8.3% 核心CPI升6.2% 均高於預期

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即市走勢︰

【22：00】歐洲通脹壓力成為焦點，市場預期歐英均要貨幣緊縮，歐元及美鎊反彈，美滙指數跌0.5%，美股隨即反彈，道指升244點，納指轉升6點。

【21：30】道指升79點，報32240點，納指跌0.9%，報11635點，標指微升3點，報4004點。

【21：00】美國公布CPI通脹數據，雖然見頂，但幅度仍遜預期，反映通脹壓力未有減退，美債息即突破3厘，美滙指數升穿104，環球資產隨即跟隨波動，港滙再觸7.85弱方兌換保證，比特幣跌穿3萬美元關，納指期貨急跌逾2%。

【18：50】道指期貨升292點，納指期貨升1.5%，標指期貨升46點。歐股方面，法股升2%，英股及德股升逾1%。

【16：34】美股期貨升幅擴大，道指期貨升209點，報32370點；標指期貨升31點，報4032點；納指期貨升133點或1.1%，報12479點。

【16：27】【穩定幣幣災】TerraUSD重挫6成、LUNA跌8成 以演算法支撐掛鈎美元引恐慌

【16：17】【環球加息】拉加德：歐央行或在買債計劃結束後數周開始加息 馬來西亞意外加息0.25厘

【15：58】【SPAC】Prenetics與鄭志剛Artisan業務合併獲股東批准 將於5月18日在納市進行交易

【14：54】【Bitcoin】美國證交會主席指責加密貨幣交易所與客戶對賭 批3大穩定幣涉潛在衝突

【14：44】【AAPL】iPod將成為歷史 蘋果宣佈停產、第七代iPod Touch繼續銷售至斷貨

【13：36】【烏克蘭戰爭】烏克蘭停3分1俄羅斯供歐天然氣管道 天然氣期貨升逾一成、油價升2%

【12：48】道指期貨升72點，報32233點；標指期貨升14點，報4015點；納指期貨升93點或0.8%，報12438點。

【09：04】【美企業績】Roblox首季營收增長39%遜預期 料4月增速放緩、盤後一度跌逾12%

【08：46】【美企業績】Coinbase季績遜市場預期 股價跌12%後盤後再挫逾15%

【08：28】【美國通脹】拜登：考慮降中國貨關稅 以遏制高通脹

【08：25】【TWTR】馬斯克︰將撤銷Twitter對特朗普的永久禁令

【07：51】【TWTR】馬斯克收購Twitter Apollo計畫牽頭提供10億美元融資

==以下5月10日（周二）股市==

美股除了美國債息跌穿3厘外，未有其他明確消息刺激，美股開市急升500點，納指曾升2.8%，反映技術反彈之勢，不過，美元維持強勢，美滙指數報103.98，升0.3%，大市隨即倒跌。道指蒸發逾500點升幅，曾倒跌逾350點，周三的CPI數據將為投資者提供判斷美國通脹是否見頂的依據。美國4月小企業信心指數保持在2020年以來最低水平，通脹仍是最大挑戰。

即睇美股收市：

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多名聯儲局官員昨公開發言時均預期，儲局加息下，美國失業率或會上升。美股個別發展，截至今晨4時（即收市），道指跌84點，報32160點；標指升9點，報4001點；納指升114點或0.98%，報11737點。

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯（John Williams）表示，聯儲局加息料有助於在不推高失業率的情況下緩和通脹。他表示，當今貨幣政策面臨的挑戰很明確：在維持強勁經濟的同時拉低通脹率。雖然任務艱巨，但並非不可克服。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，聯儲局將把利率提高到既不會刺激也不會抑制需求的水平，然後決定是否必須再進一步。他稱：「進入中性利率區間之後，我們可以再判斷通脹是否仍然在要求對經濟踩剎車的水平。」他估計中性利率在2%至3%之間。

克利夫蘭聯備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）支持聯儲局在6月和7月會議上以50個基點的幅度加息，然後觀察是否需要更慢或更快地行動。並指不會永遠排除加息75個基點的選項。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）亦表示，支持聯儲局在未來2至3次貨幣政策會議上分別加息50個基點。

美國總統拜登表示，應對通脹問題是聯邦政府的優先事項。他介紹民主黨抗通脹的計劃，包括降低僱主和僱員成本，並要求大公司和高收入人群支付公平份額的稅款。拜登表示，解決通脹問題需要降低供貨商成本，因此聯邦政府計劃讓更多卡車司機參與工作，從而減少運送貨物所需時間，來降低製造商成本。通脹問題是民主黨在美國2022年中期選舉面臨的最大挑戰之一。

拜登說，正在和幕僚權衡是否降低美國對進口商品加徵的關稅來抗擊通脹，研究甚麼措施會產生最積極的效果，尚未就如何推進做出決定。

阿聯酋警告美議案或導致油價升3倍

油組（OPEC）高層部長對美國旨在監管其石油產量的新立法予以回擊，稱此類舉措將給能源市場帶來更大的混亂。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊（Suhail Al Mazrouei）接受CNBC訪問時表示，OPEC在能源危機問題上受到不公平的對待，批評美國參議院擬訂立針對石油出口國組織（OPEC）的NOPEC議案，可能會導致油價攀升3倍。

美國參議院一個委員會上周四以17票對4票批准NOPEC議案。議案將容許美國民眾或機構，以違背反壟斷法起訴OPEC。該議案有待參議院和眾議院通過，然後由總統簽署成為法律。

【儲局官員】威廉斯與梅斯特均預期 加息或觸發美國失業率上升

【儲局官員】梅斯特：支持未來兩次議息加息50個基點

即市走勢︰

【03：16】兩大產油國反擊美NOPEC法案：只會給能源市場帶來更大混亂

阿聯酋能源部長馬茲魯伊在阿布扎比告訴媒體，美國的《打擊原油生產、出口壟斷組織法案》（NOPEC）「只會導致一個混亂的市場，你甚至會看到價格上漲到世界無法承受的水平，漲幅可能達到200%或300%。」

沙特能源部長阿齊茲表示，全球煉油產能低迷推高了燃料價格，各國需要清醒地認識到各級能源產能耗盡的現實。

【02：54】蘋果宣佈停產iPod touch，該系列產品已經缺少其必要性，但仍將繼續銷售直至供貨完畢。

【02：49】克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，在聯儲局放慢加息步伐之前，需要看到令人信服的通脹放緩迹象。通脹風險偏向上行，這是一個提前採取更多措施的理由。在6月和7月各加息50個基點之後，聯儲局同時必須看到基於數據需要進行的更多措施。預計2023年PCE通脹率可能會回到2.5%左右。

【02：32】紐約6月原油期貨收跌3.33美元，跌幅3.23%，報99.76美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收跌3.48美元，跌幅3.28%，報102.46美元。

【01：50】紐約6月黃金期貨收跌0.9%，報1841.00美元。

【01：48】納指漲超2%，成分股Seagen漲11.1%，Fortinet漲7.7%，半導體公司微芯科技漲超7.1%，中概股網易漲超5.5%，奧多比（ADBE）漲5.5%，英偉達漲5.1%，奈飛漲4.2%，WBA、莫德納、Airbnb、卡夫亨氏則仍然跌超1%

【01：29】特斯拉行政總裁馬斯克：最好的情況是可以在2到3個月內完成推特收購交易

【01：17】阿爾及利亞總統特本會見到訪的俄羅斯外長拉夫羅夫，兩人就雙邊關係及共同關心的國際問題交換意見。拉夫羅夫在會談結束後記者會上表示，俄羅斯支持各天然氣出口國對遵守已達成的天然氣出口配額協議作出的努力。

【00：32】美股進一步下挫，道指跌逾1%，標普500指數跌0.78%，納指跌0.34%

【00：05】推特股價一度跌近3%，觸及46.54美元。根據路透社估算，馬斯克完成收購的隱含概率降至50%以下。

【23：45】德國DAX30指數收漲1.17%，英國富時100指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.51%，歐洲斯托克50指數漲0.72%，西班牙IBEX35指數漲0.09%，意大利富時MIB指數漲1.04%。

【23：21】美滙指數見103.98，道指曾跌百點

【23：02】美股三大指數升幅大為收窄，道指僅升37點或0.1%，報32282點；標指升11點或0.3%，報4002點；納指漲46點或0.4%，報11669點。

【23：00】輝瑞900億港元購頭痛藥企Biohaven Biohaven早段勁7成

【22：53】現貨黃金挫10美元，創2月15日以來新低至1845.27美元

【21：51】道指升300點，納指升1%。

【21：30】美國債息跌穿3厘，美股大幅反彈，道指升近500點，納指升2.7%。

【21：00】十年期美債息回軟失守3厘水平，曾低見2.944厘，現報2.952厘。

【20：57】歐股顯著反彈，德國DAX指數漲1.9%，報13640點；英國富時100指數升0.9%，報7284點；法國CAC指數升1.7%，報6191點。

【20：55】美股三大指數期貨大致維持亞洲市時段升幅，道指期貨升290點，報32451點；標指期貨升45點，報4032點；納指期貨升220點或1.8%，報12411點。

【16：47】道指期貨升幅擴大至280點，報32525點；標指期貨升43點，報4034點；納指期貨升206點或1.7%，報12394點。

【12：21】道指期貨升124點，報32370點；標指期貨升21點，報4013點；納指期貨升108點或0.9%，報12296點。

【12：06】【航空恢復】IATA料全球航空客運量提早2023年回復疫情前 中國3月客運重挫59%

【11：35】【TSLA】特斯拉否認上海工廠再度停產 復產3星期後再傳零件供應緊張

【09：15】【美企業績】Upstart首季營收升1.6倍 惟次季及全年指引遜預期、盤後大瀉45%

【08：26】【Bitcoin】比特幣失守3萬美元創去年7月低 分析指或有機會進一步跌至2.5萬美元

【08：15】【美企業績】蜘蛛俠、蝙蝠俠未能令AMC季度實現盈利 惟虧損低於市場預期

【07：47】【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股 陸金所、滴滴上榜

==以下5月9日（周一）股市==

美國滯脹風險升溫，投資者憂經濟放緩 ，國際油價急挫逾6% ； 美國10年期債息曾升見3.203厘的3年半高，加上美滙指數曾衝破104關口，美股3大指數均向下。

即睇美股收市：

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道指收市跌653點，報32245點；標指失守4000關，收跌132點，報3991點；納指瀉521點或4.29%，報11623點。標指截至上周五已連跌5周，創2011年中以來最長連跌周數。高盛首席美股策略師David Kostin警告，即使美國能避開衰退，美股回報仍會持續受壓。

特斯拉（Tesla）挫9%，蘋果、Meta股價挫逾3%。

美國債息進一步攀升，5年期美債息高見3.109厘，創2008年9月高位。美滙指數昨曾升0.4%見104.2，再創2002年以來高位，最新報103.737。憂慮內地封城拖累經濟，油價走低。紐約期油最新跌6.55%，報102.58美元；布蘭特期油挫6.25%，報105.37美元。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，聯儲局單次加息75個基點的可能性偏低 ； 儲局主席鮑威爾想說的是通脹太高了，需要有目的、有意地取消寬鬆政策，而以歷史標準來看，連續幾次會議加息50個基點是激進的。

紐約聯儲銀行調查顯示，美國消費者的短期通脹預期下降，但中期通脹預期則上升，家庭開支預期仍創下紀錄新高。

亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。貝萊德將歐洲國債評價上調至中性，表示鑒於能源衝擊對經濟增長的打擊，歐元區加息的市場定價過於強硬。

俄羅斯與行戰爭勝利77周年，總統普京出席閱兵，並發表講話，指與烏克蘭及北約的衝突無可避免。

【美股前瞻】美股聚焦美4月CPI及PPI 料按月增幅大幅回落 多位儲局官員將輪流講話

關鍵數據：

港股業績時間表：

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即市走勢：

【01：41】澳元兌美元大跌1.58%，創2020年7月以來新低至0.6960

【01：17】道指跌556點，跌幅1.7%，報32342點；納指跌430點，跌幅逾3.5%，報11714點；標指跌108點，跌幅2.6%，報4015點

【01：07】亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）：將2-3次加息50個基點作為基準，以歷史標準來看，連續幾次會議加息50個基點是激進的，而單次加息75個基點的可能性很低。

【00：44】比特幣跌6.6%，跌穿3.2萬美元。美國財政部宣稱，財長耶倫將在出席國會參議院聽證會時表示，金融穩定監管委員會（FSOC）正設法確認數字資產將會構成的風險。

【00：43】據《英國金融時報》，由於未能與主要合作夥伴就實施制裁達成協議，歐盟擱置禁止進口俄羅斯原油的計劃。

【00：08】美國財政部：財長耶倫和美國盟友將在她的歐洲之行中，繼續向俄羅斯施加經濟壓力，以結束對烏克蘭衝突

【00：02】法國國家統計與經濟研究所：預計法國GDP在第一季度停滯不前後，第二季度預計將增長0.25%

【23：38】歐洲三大股指大幅收跌，德國DAX指數跌2.37%，法國CAC指數跌2.62%，英國富時指數跌2.49%。

【23：46】葡萄牙總理科斯塔宣布，歐盟委員會已經批准該國與西班牙制定的電力價格限制提案，科斯塔同時宣布將與西班牙政府協調，並批准各自的法案。這一消息隨後得到西班牙政府的確認，西班牙政府宣布將盡快批准該法案。

【23：30】Coinbase一度跌逾16%，最低觸及86.25美元，續創上市以來新低。

【23：30】道指下跌逾600點，跌幅擴大至將近1.9%。標普500指數跌超2.7%，納指跌約3.6%。

【23：20】博斯蒂克：加息半厘已相當進取 聯儲局可維持現時加息步伐

【23：15】歐美股市齊齊下挫，STOXX 600指數跌2.6%。

【22：55】高盛：美國即使能避開衰退 美股估值仍存在下跌風險

【21：35】美股三大指數齊齊低開逾1%，道指挫1.3%或429點，報32470點；標指跌1.5%或59點，報4063點；納指插1.7%或204點，報11940點。

【20：54】BioNTech收入盈利齊升逾兩倍 受惠新冠疫苗需求

【19：50】美股三大指數期貨跌幅顯著，道指期貨挫537點或1.6%，報32272點；標指期貨跌82點或2%，報4037點；納指期貨亦錄318點或2.5%跌幅，報12378點。

【19：47】俗稱「黑期」的新加坡HS50指數較恒指上周五收市價低水約500點，最新報19505點。

【18：55】Uber CEO表示將放緩招聘、削減營銷及激勵措施開支

【17：52】美債息撲3.2厘，道指跌幅加大，美股道指期貨曾跌474點，標指期貨跌1.7%，納指期貨跌2%。

【16：00】亞洲股市急跌，日本股市收市跌2.5%，韓國股市跌1.3%，台股跌2.2%，印尼股市急瀉4.4%。

【09：38】美國10年期債息升見3.158厘，美滙指數曾升0.3%，高見103.96，其他貨幣相對弱勢，韓圜跌1.5%，台幣跌0.8%，歐元跌0.3%，英鎊跌0.4%。亞洲股市急跌，日本股市跌2%，韓國股市跌1%，台股跌1.3%。港股假期休市，港元滙價低見7.8499港元。