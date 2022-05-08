【職場趨勢】年青人認為單靠薪酬難留人才　更注重工作氣氛與認同感

自去年底爆發的第五波疫情，為本地至今最嚴重的一輪疫情。有民間智庫機構訪問了20名年輕人，探討他們在疫情下的心情，其中包括年輕人對職場環境的意見。有受訪者稱，若要單靠薪酬公司難留人才，他們更注重工作氣氛與認同感；此外，有青年表示，在其確診時公司能彈性處理染疫員工的工作安排，能增加其對公司的歸屬感。

MWYO青年辦公室於3月10至4月2日期間，訪問了20位學生和在職青年，了解他們過去２個月在病毒陰霾下生活的體驗，並記錄於5月5日出版的第12期《青年備註》內。

近日有調查發現，香港僱員計劃在未來12個月內留任現職的不超過六成（59％），並指出僅靠提供更高的薪酬不足以挽留員工。報告提到，不少受訪青年也同意不能單靠薪酬留住人才的說法，表示員工的去留還取決於工作氣氛是否愉快。有受訪者強調企業應培養員工的工作認同感，讓他們明白其職務對公司以至整個社會的意義。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

此外，疫情令不少人更加注重健康，企業在這方面為員工提供的福利也因而成為青年考慮是否留任的因素之一。一位在職青年今年一月因被列為新冠肺炎確診患者的密切接觸者而須進入竹篙灣隔離營，公司知悉後馬上表示在隔離期間他可被視為「在家工作」，不用請假，更允許他在一切安定後才向人事部補繳隔離令等證明文件。他深感公司的彈性處理讓他非常安心，也增加了對這份工作的歸屬感。

另外，香港產業結構多年來均被批評為單一，和未能切合新一代的興趣，受訪者對此深表同感。有受訪者指出香港作為國際金融中心，金融業的前景和待遇較其他行業優勝不少，因此即使這並非青年的興趣所在，仍能吸引大量年輕人入行。另一位受訪者則指在大灣區發展策略下，香港金融業的地位更顯重要，除非國際格局大變，否則這行業在香港的支柱地位難以動搖。

【筍工推介】郵政署招聘助理經理 月薪逾2.4萬元 每半年按表現發放獎金【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

然而，談到時下年輕人最感興趣的行業時，大部分受訪者也認為是YouTuber和微電影製作等的多媒體行業。一位受訪者指多媒體行業鼓勵青年從生活中發掘有趣的事物，認為這特點對他們很有吸引力。而近年YouTube等各類創作平台快速發展，造就了一批相對成功的香港KOL，亦是部分年輕人青睞多媒體行業的原因。

負責撰寫的MWYO青年辦公室研究員陳宇謙表示，這次Omicron病毒來襲，受訪者普遍關心的是家裏的各種物資是否足夠，以及政府推出了甚麼紓困措施，至於未來會怎樣，他們卻沒有太多想法。「即使在這動盪的時刻，青年依然沒有選擇『躺平』，他們暫時選擇更專注當下，但並不等於他們對將來沒有規劃和野心。相信隨着疫情再度緩和，年輕人的專注力也可慢慢從防疫中解放出來，繼續為心中所渴望的未來努力。」

《青年備註》完整版可按此閱讀。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機