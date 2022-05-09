【美股前瞻】美股聚焦美4月CPI及PPI　料按月增幅大幅回落　多位儲局官員將輪流講話

▲ 聚焦美4月CPI及PPI 料按月增幅大幅回落 多位儲局官員將輪流講話

外圍本周聚焦美國4月通脹數據，雖然仍處於高位，但估計按年及按月增幅將有所回落，似乎印證了儲局主席鮑威爾稱通脹正在見頂或走向平坦的說法。分析認為，若通脹數據符合預期，將帶動美股走勢回穩。

美國將於周三及周四公布CPI及PPI數據，市場預期，美國4月CPI按年增幅下跌0.4個百分點至8.1%，料按月大幅回落1個百分點至0.2%，扣除食品及能源，料4月核心CPI按月升幅上升0.1個百分點至0.4%。市場亦估計4月PPI及核心PPI按月升幅將大幅回落，料按月升0.5%及0.6%。



National Securities首席市場分析師Art Hogan表示，市場兩大憂慮為通脹及儲局為控制通脹有多鷹派，同時投資者擔心中國封區防疫措施對經濟的損害程度，對世界其他地方也會造成影響。若CPI數據符合預期，將有助股債市場喘穩。

本周多位儲局官員將發表講話，包括亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克、紐約聯儲銀行行長威廉斯、里士滿聯儲銀行行長巴爾金、明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、三藩市聯儲銀行行長戴利，料為儲局未來加息路徑帶來更多啟示。

反映各項借貸成本的美國10年期債息企穩3厘水平，Evercore ISI股票、衍生品和量化策略主管認為，市場開始意識到通脹正在見頂，故資金減慢了沽售債券，而股市也開始了觸底的過程。

美股本周重點數據及業績 日期 項目 預測 前值 09/5 業績－Palantir、BioNTech / / 10/5 業績－SoFi、Roblox、Nintendo / / 11/5 美國4月CPI（按年） ＋8.1% ＋8.5% 美國4月核心CPI（按年） ＋6% ＋6.5% 業績－Walt Disney、Beyond Meat、Rivian、Toyota / / 12/5 美國4月PPI最終需求（按年） ＋10.7% ＋11.2% 美國4月核心PPI（按年） ＋8.9% ＋9.2% 首次申領失業救濟金人數 19萬 20萬 連續申領失業救濟金人數 136萬 138.4萬 業績－ Softbank / / 13/5 美國4月進口物價指數（按月） ＋0.6% ＋2.6% 美國4月出口價格指數（按月） ＋0.7% ＋4.5% 5月密西根大學市場氣氛 64 65.2

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