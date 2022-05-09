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【英國王室】新紀錄片揭英女王訂婚細節 甜笑show戒指

環球社會熱點 08:05 2022/05/09

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現年96歲的英女王將在6月迎來白金禧年慶典，慶祝登基70周年。英國廣播公司（BBC）將在5月底播出從未曝光的新紀錄片，當中包括英女王訂婚後展示訂婚戒指的影片。BBC更獲准使用數百條王室私人影片，拍攝者包括英女王父母等人。

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英國白金漢宮及BBC發表聯合聲明宣布，名為《Elizabeth: The Unseen Queen》的全新紀錄片將在5月29日播出，以慶祝英女王白金禧年。紀錄片長達75分鐘，BBC指已獲准使用王室拍攝的逾400條私人影片，包括由英女王及其父母等人拍攝的影片，BBC製作人士亦會聆聽英女王逾80年來逾300場演講。

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英國王室至今尚未公布，英女王和已故菲臘親王（Prince Philip）訂婚細節。但紀錄片中，有1946年菲臘親王在巴爾莫勒爾（Balmoral）向年輕的英女王求婚後，她甜笑效向鏡頭展示訂婚戒指的情景。

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紀錄片將展示英女王嬰兒時期，至27歲加冕登基前的生活片段，但亦會展示英女王年輕時，和長子查理斯（Prince Charles）、女兒安妮公主（Princess Anne） 及父母的相處時光。

BBC廣播公司委託歷史編輯Simon Young表示，很榮幸英女王選擇以前所未有的方式委託BBC，紀錄片將以非凡方式展示王室罕見的私人領域，很高興能在白金禧年之際與公眾分享。

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責任編輯：李俊儀

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