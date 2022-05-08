英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能

英國早前宣布加強制裁俄羅斯，再將多間俄羅斯企業加入名單，持續向莫斯科政府施壓。制裁名單包括兩間俄羅斯電子公司，預計影響俄羅斯的芯片產能。

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英國的新制裁名單上，Baikal電子與莫斯科SPARC科技中心（Moscow Center of SPARC Technologies，簡稱MCST）榜上有名。據悉，兩間電子公司被視為俄羅斯減少依賴外國科技的重要公司，預計兩者可填補部分因外國芯片公司撤出的產能空缺。

在新制裁下，兩間公司被禁止使用Arm架構，因為Arm公司總部設在英國劍橋，而且願意配合英國政府的制裁。

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由於Baikal電子與MCST的芯片均在外國企業代工生產，或不會觸犯Arm版權。然而，兩間公司生產的芯片效能被指不符行業標準，不夠應付高效能需求，部分更甚被認為是「不能接受」（unacceptable）。

有分析卻指出，即使Baikal電子與MCST的芯片不足以提供高效能表現，但產能足以為中或低階設備使用，能維持俄羅斯部分科技公司的需求。

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責任編輯：吳漢培