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俄烏戰爭致紙漿供應緊張　廁紙價格或上漲

環球政經 18:20 2022/05/08

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據《彭博》報道，全球紙漿庫存大幅下降，全球最大的紙漿生產商Suzano SA認為有機會引致供應短缺，或導致紙巾等必需品價格上漲。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Suzano的行政總裁沙爾卡 (Walter Schalka) 表示，俄羅斯是歐洲重要的木材來源地，自該國烏克蘭入侵以來，禁止了俄國的木材入口。這代表歐洲的紙漿生產商，尤其是斯堪的納維亞半島（Scandinavia），即包括挪威和瑞典的紙漿生產商，其產能將受到限制。

另外，由於缺乏原材料，俄羅斯紙漿生產商亦難以維持運營，一家大型紙漿生產商被迫暫時停止生產。

全港私宅空置率按年微回落至4.1% 大埔區空置率最高達8.8%【見下頁

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沙爾卡表示：「紙漿庫存一直下滑，最終可能會出現紙漿荒，這是有可能會出現的。」根據 BTG Pactual 5月3日的報告數據，上述的因素加上強勁的需求，迄今為止中國紙漿價格上漲了約 40%。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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撰文 : 陳楚琨

戰爭 經濟 烏克蘭 瑞典 挪威 歐洲 俄羅斯

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