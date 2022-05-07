【寶石拍賣】估價數千萬美元一顆 228卡超大梨形白鑽及205卡枕形黃鑽拍賣在即

一顆228.31卡重白色鑽石定於下周三（11日）在瑞士日內瓦拍賣，將成為有史以來被拍賣的最大白鑽，預估價1,900萬至3,000萬美元。

據路透社報道，這顆梨形白鑽名為「岩石」（The Rock），高爾夫球大小。佳士得拍賣行（Christie’s）珠寶拍賣負責人馬克斯•福西特（Max Fawcett）說，最大的那些鑽石，往往會為了保持重量犧牲造型，而「岩石」不同，它不僅大，而且「完美對稱，呈梨形」。



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「岩石」產自南非，付拍前鑲嵌在前主人戴的一串卡地亞項鍊上。

據法新社報道，先前鮮有大小和質量能與「岩石」媲美的鑽石被拍賣。佳士得2017年拍賣過一顆163.41卡的白鑽，以3,370萬美元成交。

將與「岩石」一同拍賣的另外一顆鑽石也相當引人注目。這是一顆枕形黃色鑽石，名為「紅十字鑽石」，重205.07卡。預估價709萬至1,013萬美元。

「紅十字鑽石」1901年在南非被發現，是世界上最大的鑽石之一。它天然帶馬耳他十字圖案，1918年首次拍賣時，收入用於資助英國紅十字會和另外一家慈善機構。這將是這顆鑽石第3次出現在拍賣會，部分拍賣所得將捐給國際紅十字會。

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編輯：袁曉萱