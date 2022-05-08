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【美股消息】Airbnb業務蒸蒸日上 第一季度及租金創下公司新高

股樓投資 20:01 2022/05/08

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Airbnb報告稱，今年第一季度的預訂量超過1億次，創下該公司的記錄，突顯了其業務在疫情的最初幾個月中遭受重創後的好轉。需求的復甦也使該公司的產品的租金達到了新高。

該家庭共享平台公布的收入為15億美元，比去年同期增長 70%，超過了Refinitiv調查的分析師預期的14.5億美元。該收入也比2019年同一季度增長了80%，這是其業務受到大流行打擊之前的最後一個季度。Airbnb公布淨虧損1900萬美元，低於2021 年同一季度的12億美元。

 

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

 

Airbnb在致股東的一封信中表示，收入增長是由預訂量增加以及平均每日房價「持續走強」推動的。Airbnb表示，第一季度的平均每日房價為168美元，與大流行前的2019年同期相比增長37%，與2021年第一季度相比增長5%。

Airbnb的股價在盤後交易中上漲了5%以上，而在正常時間下跌了5%。

與疫情前期相比，Airbnb將房價的增長部分歸因於「北美整棟房屋和非城市目的地」的預訂量增加，這些地區的房價往往更高。它表示，與去年相比的增長「完全是由價格上漲推動。」

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景 廳房皆開揚 講價後累減百萬至920萬沽【下一頁

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【iM cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

 

在周二（3日）討論收益的電話會議上，首席執行官布賴恩切斯基指出，該平台提供所有價位的產品，首席財務官戴夫斯蒂芬森補充說，「Airbnb只是沒有看到價格上漲對我們的業務產生負面影響」，並同樣引用了其產品的多樣性。

 

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編輯：袁曉萱

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