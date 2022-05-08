【烏克蘭戰爭】俄軍疑炸烏東學校恐釀60死 6導彈轟敖德薩

烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續超過兩個月，俄軍近日再次向烏克蘭南部及東部展開攻勢。盧甘斯克地區官員聲稱，當地一間學校被炸中，恐怕60名在內躲避的民眾已喪生。同時，俄軍向南部城市發射導彈，共6枚命中當地建築物。

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盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）周日（8日）表示，俄軍上周六（7日）向當地一間學校投擲炸彈。當時據悉有約90人在內閃避空襲，暫時已找到2人屍體，另有30人獲救，估計埋在瓦礫下的約60人兇多吉少。

蓋達伊表示，空襲引起的火災需時4小時才撲滅，然後開始清理現場，非常不幸地在現場發展兩具屍體。另外，蓋達伊指按初步消息，Shypilovo的村落遭轟炸，有房屋被摧毀，11人被埋在瓦礫下。

敖德薩（Odessa）地方官員表示，俄國多枚導彈上周六襲向當地。市議會聲稱，4枚導彈擊中一間傢具公司，爆炸威力強大波及附近的住宅大樓，另外兩枚則擊中當地的機場。

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烏克蘭國防部亦聲稱，烏軍成功摧毀另一艘俄羅斯艦隻，並在社交平台Facebook發放影片。國防部表示，烏軍利用Bayraktar無人機，炸毀在蛇島飢泊的俄軍艦隻。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）警告，相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會利用二戰勝利日（9日），宣布加大對烏克蘭戰爭規模，並稱普京認為自己能夠承受相關損失及擴大軍事力度後會取得成果。

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責任編輯：吳漢培