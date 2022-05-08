【能源消息】激進投資者Dan Loeb增持殼牌股份 呼籲殼牌拆分業務分離傳統能源

丹•勒布（Dan Loeb）的Third Point LLC增加了其在能源巨頭殼牌公司的7.5億美元股份，因為投資者試圖向該公司施壓以拆分其業務。

根據一封發給Third Point投資者的信顯示，勒布已與殼牌的管理層、董事會成員和其他股東進行了討論。



【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

【虛擬銀行】 ZA Bank 推限額優惠 憑邀請碼開戶及消費 即賺520元獎賞【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

這封信稱該公司的股價很便宜，但表示「適當的管理」可能會帶來收益。

勒布去年呼籲殼牌將其液化天然氣、可再生能源和營銷業務拆分為一個獨立的實體。這將分離出碳密集型傳統能源業務，其中包括上游、煉油和化工。

這封信將歐洲對能源安全的更大需求確定為俄烏衝突的後果之一，稱這凸顯了殼牌液化天然氣業務的價值。

【iM cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱