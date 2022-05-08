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【能源消息】激進投資者Dan Loeb增持殼牌股份 呼籲殼牌拆分業務分離傳統能源

環球政經 19:40 2022/05/08

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丹•勒布（Dan Loeb）的Third Point LLC增加了其在能源巨頭殼牌公司的7.5億美元股份，因為投資者試圖向該公司施壓以拆分其業務。

根據一封發給Third Point投資者的信顯示，勒布已與殼牌的管理層、董事會成員和其他股東進行了討論。

 


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這封信稱該公司的股價很便宜，但表示「適當的管理」可能會帶來收益。

勒布去年呼籲殼牌將其液化天然氣、可再生能源和營銷業務拆分為一個獨立的實體。這將分離出碳密集型傳統能源業務，其中包括上游、煉油和化工。

這封信將歐洲對能源安全的更大需求確定為俄烏衝突的後果之一，稱這凸顯了殼牌液化天然氣業務的價值。

 

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編輯：袁曉萱

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