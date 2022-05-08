【時尚加密】數字貨幣走在時尚尖端 奢侈品牌Gucci將接受加密付款

奢侈品牌Gucci正在醖釀新的時尚潮流：將加密貨幣引入綫下零售商店的支付系統中。

據古馳透露，5月底其旗下5家美國商店將接受加密貨幣支付，並計劃在今年夏天擴大到全美直營店範圍。目前計劃接受的加密貨幣包括比特幣、比特幣現金、以太坊、Wrapped Bitcoin、Litecoin、Shiba Inu、狗狗幣和5種與美元掛鈎的穩定幣。

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顧客在付款時，店內加密系統將通過電子郵件發送一個鏈接，鏈接中包含了一個二維碼，通過二維碼連接客戶智能手機上的加密貨幣應用並達成付款，有點類似於信用卡的移動端支付。

Gucci還將利用一家未透露姓名的服務商來提供多個加密貨幣的實時價格，以確定向客戶收取的加密貨幣金額。據外媒報道，Gucci能夠接受數字貨幣付款的一個支撑是，零售商可以自動將加密貨幣轉換為法定貨幣，如美元。但該報告並沒透露該種轉換是立刻發生，還是零售商將保留收到的數字貨幣。

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不僅是Gucci，其他的奢侈品零售商也在加密貨幣上試水溫。

3月，意大利街頭潮牌及奢侈品零售商Off-White宣布巴黎、倫敦和米蘭的旗艦店已開始接受包括比特幣、以太坊、幣安幣、瑞波幣以及穩定幣Tether和美元幣在內的付款。但退貨時將以當地貨幣作為退款方式，排除了加密貨幣價值較大波動性的影響。

此外，時裝設計師Philipp Plein的同名品牌正在計劃於倫敦建立一家商店，除了接受加密支付外，還將構建一個NFT畫廊，顧客可選擇購買在數字平台Decentraland上可穿戴的NFT藏品。

2月時，Philipp Plein就曾透露其品牌每天至少完成一筆加密交易，並已累積了150比特幣（約580萬美元）的收入。

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編輯：袁曉萱