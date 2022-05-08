  • 25°C
香港時間 : 2022508日 (日) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時尚加密】數字貨幣走在時尚尖端 奢侈品牌Gucci將接受加密付款

名人薈萃 19:20 2022/05/08

分享：

分享：

奢侈品牌Gucci正在醖釀新的時尚潮流：將加密貨幣引入綫下零售商店的支付系統中。

據古馳透露，5月底其旗下5家美國商店將接受加密貨幣支付，並計劃在今年夏天擴大到全美直營店範圍。目前計劃接受的加密貨幣包括比特幣、比特幣現金、以太坊、Wrapped Bitcoin、Litecoin、Shiba Inu、狗狗幣和5種與美元掛鈎的穩定幣。

 

【iM cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

顧客在付款時，店內加密系統將通過電子郵件發送一個鏈接，鏈接中包含了一個二維碼，通過二維碼連接客戶智能手機上的加密貨幣應用並達成付款，有點類似於信用卡的移動端支付。

Gucci還將利用一家未透露姓名的服務商來提供多個加密貨幣的實時價格，以確定向客戶收取的加密貨幣金額。據外媒報道，Gucci能夠接受數字貨幣付款的一個支撑是，零售商可以自動將加密貨幣轉換為法定貨幣，如美元。但該報告並沒透露該種轉換是立刻發生，還是零售商將保留收到的數字貨幣。

 

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

不僅是Gucci，其他的奢侈品零售商也在加密貨幣上試水溫。

3月，意大利街頭潮牌及奢侈品零售商Off-White宣布巴黎、倫敦和米蘭的旗艦店已開始接受包括比特幣、以太坊、幣安幣、瑞波幣以及穩定幣Tether和美元幣在內的付款。但退貨時將以當地貨幣作為退款方式，排除了加密貨幣價值較大波動性的影響。

此外，時裝設計師Philipp Plein的同名品牌正在計劃於倫敦建立一家商店，除了接受加密支付外，還將構建一個NFT畫廊，顧客可選擇購買在數字平台Decentraland上可穿戴的NFT藏品。

2月時，Philipp Plein就曾透露其品牌每天至少完成一筆加密交易，並已累積了150比特幣（約580萬美元）的收入。

 

【iM會客室】美國收緊又話反映咗 日日上落千點點算好

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 GUCCI NFT 虛擬貨幣 數碼貨幣 時尚 時裝服飾 零售 意大利 倫敦

上一篇文章

【能源消息】激進投資者Dan Loeb增持殼牌股份 呼籲殼牌拆分業務分離傳統能源

下一篇文章

【通脹加劇】美國通脹衝擊供應鏈 美國「工人荒」日趨嚴重為就業市場加溫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款