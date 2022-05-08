【烏克蘭戰爭】對俄經濟構成壓力 外媒料日燒逾70億

俄羅斯入侵烏克蘭已逾2個月，雙方經濟皆承受巨大壓力。有外國媒體估算，俄羅斯在俄烏戰爭中或每日消耗9億美元（約70.2億港元），當中開支包括俄軍彈藥及修理軍事設備等。有關媒體亦透露，俄羅斯向烏克蘭發射的導彈價值不菲，每枚約價值150萬美元（約1,170萬港元）。

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軍事新聞媒體《SOFREP》估算，俄軍需每日花費9億美元才能維持目前攻勢。當中包括支付在烏克蘭作戰士兵薪水、提供彈藥及修理戰損的軍事設備等。《SOFREP》更指，俄羅斯已向烏克蘭發射數千枚導彈，每枚價值亦約達150萬美元。

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家至今已宣布多輪經濟制裁措施。《SOFREP》估算並未考慮制裁造成的潛在經濟損失。美國白宮更表示，即使俄羅斯撤軍烏克蘭，制裁措施亦將繼續維持。

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俄羅斯當局一直拒絕公布戰爭傷亡數字，但在俄羅斯發動入侵2周後，有研究發現戰爭造成俄羅斯直接損失70億美元（約546億港元）。美國財經媒體CNBC亦報道，隨著俄羅斯盧布貶值，俄羅斯經濟或倒退30年，部分人士亦認為當地未來5年生活水平或會降低。

外媒Business Insider則引述跨國金融智庫The Institute for International Finance報稱，俄羅斯GDP或在今年下降15%。

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責任編輯：李俊儀