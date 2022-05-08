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【中國經濟】中資券商估算內地常態化核酸檢測將年花6670億人幣　相當去年GDP 0.58%

股市 17:32 2022/05/08

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【中國經濟】中資券商估算內地常態化核酸檢測將年花6670億人幣　相當去年GDP 0.58%

內地新冠疫情持續，近日北京、杭州及上海等地全部或部分地區開始要求核酸檢測常態化，外界關注措施須花費多少財政資金。

內地券商東吳證券首席宏觀分析師陶川近日發表報告，如果將總人口5.05億的一二線城市細分為高風險、中風險及低風險地區實施常態化核酸檢測，各區進行不同頻率的核酸測試，測算核酸總成本可降至每月555.85億元，即每年約6670億元，佔2021年的GDP約0.58%。

東吳證券：常態化核酸檢測成本下降取決於減頻率要求及降低人均成本

陶川上周稱，如果所有二線以上城市實施常態化核酸檢測，其一年的成本上限約為1.7萬億元（人民幣，下同），佔2021年中國名義GDP的1.3%、公共財政收入的7.2%，形容低於封城造成的經濟損失。

陶川最新稱，常態化核酸檢測成本下降取決於1）是降低核酸檢測的頻率要求，2）是降低人均核酸檢測成本。例如高風險區實施最嚴格的規定，24小時一次，採用單人單管（意指將一個人的採集拭子放到一個採集管中）；中風險區為48小時一次，採用單人單管及混檢混採（意指將多人的採集拭子放到一個採集管中）；低風險則為5天一次，採用混檢方式進行核酸檢測。

料常態化核酸檢測可促就業

陶川又稱，如果所有二線以上城市進行48小時常態化核酸檢測，日均的檢測能力需要達到2.525億管，估計須要73萬名技術人員，截至4月中旬，中國從事核酸檢測的技術人員總數接近15萬，意味常態化核酸檢測在二線以上城市的推廣有望新增就業58萬人。

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