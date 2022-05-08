【通脹加劇】美國通脹衝擊供應鏈 美國「工人荒」日趨嚴重為就業市場加溫

縱觀本輪美國大通脹，除了供應鏈緊張所造成的短期衝擊外，長期來看火熱就業市場帶來的失業率下降、薪資上衝對通脹預期的影響更是不容小覷。所以現在聯儲局急切地想要通過給就業市場降溫來控制通脹。那麼基本有2種方法，要麼企業大幅放緩招聘節奏，要麼讓更多勞動力進入就業市場，後者明顯更加可取。

但現時不僅企業迫切地需要工人來填補崗位，究竟能有多少人可以進入就業市場也無從知曉，這就導致美國「工人荒」愈演愈烈，與聯儲局的願景背道而馳。

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美國勞工部周五（6日）發布報告稱，4月份經季節性調整後的非農就業人口新增42.8萬人，與3月份的增幅基本持平，好於市場預期的38萬人，這表明就業市場正在快速發展。此外勞工部在本周早些時候曾發布報告稱，截至3月，每名失業工人對應的職位空缺達到創紀錄的1.9個，這說明即使需求放緩也很難快速削弱就業市場。

雖然聯儲局已經試圖通過加息來減少就業崗位以求放緩薪資上漲趨勢，但是這仍需要時間。所以目前更有效的解決方案仍是讓更多人重返工作崗位。

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值得一提，當下失業率處於3.6%的歷史低點，略高於2020年2月3.5%的50年低位，但是就業人數比當時的歷史新高少120萬。如果考慮到人口增長的話，差距還要加大。4月勞動參與率下降0.2個百分點至62.2%，雖然較疫情最嚴重時期已經明顯提升，但是它在2020年2月為63.4%。

雖然鮑威爾表示5月FOMC會議未考慮加息75個基點，但是就業市場的火熱勢頭若遲遲得不到壓制，那麼難以預計在後續會議上是否會有票委再度提議加息75基點或是繼續提高中性利率。

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編輯：袁曉萱