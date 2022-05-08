【加密貨幣】遊戲業務增長竟與加密貨幣強掛鈎 英偉達披露不足被罰550萬美元

美國半導體巨頭英偉達（NVIDIA Corporation）因信息披露不足而被美國證券交易委員會（SEC）指控，後者稱英偉達誤導加密貨幣挖礦對公司業務的影響，使投資人認為英偉達的遊戲增長是可持續的或有機的，而不是由於波動性的數字貨幣需求。美國證券交易委員會稱，英偉達已接受停終條令，在不承認或否認SEC的調查結果的前提下，將支付550萬美元的罰款。

英偉達以高端芯片製造商的形象為人所熟知，其遊戲顯卡芯片更是業績的主力軍。在2021年的財報中，報告顯卡銷售的遊戲業務收入全年同比增加61%至124.6億美元，驅動的全年收入也增長61%至269.1億美元，創下新高。

但這一強勁業務現在出現了偏差，遊戲顯卡的銷售據調查並不僅僅因為遊戲市場的擴大，還得到了加密貨幣挖礦的幫助。但在英偉達過去的財報中，對這一事實始終模糊對待。據美國證券交易委員會稱，在英偉達的季度報告中，2018年的第二季度和第三季度收入分別同期增長了52%和25%。

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但這一強勁業務現在出現了偏差，遊戲顯卡的銷售據調查並不僅僅因為遊戲市場的擴大，還得到了加密貨幣挖礦的幫助。但在英偉達過去的財報中，對這一事實始終模糊對待。據美國證券交易委員會稱，在英偉達的季度報告中，2018年的第二季度和第三季度收入分別同期增長了52%和25%。

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但英偉達在報告中並沒有對外提到挖礦需求的作用，並對市場有所誤導，解釋其遊戲收入增長是由於對旗下Ampere架構產品的強勁需求。在美國證券交易委員會的指控中還提到，英偉達的一些銷售人員表示，他們認為公司遊戲產品的需求增長，主要在中國，是由於加密貨幣挖礦推動的。這樣的事件在加密貨幣史上很常見，但對於顯卡公司來說，卻是業績的相關風險，而英偉達之前卻選擇對投資人隱瞞。

美國證券交易委員會本周宣布，將增加20個崗位，用於調查和起訴加密貨幣欺詐和網絡犯罪，這也標誌着該機構對虛擬貨幣監管的進一步加強。

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編輯：袁曉萱