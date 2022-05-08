Bill Gates不解馬斯克收購目的　認為馬斯克或會令Twitter變得「更糟」

就馬斯克收購Twitter一事，比爾·蓋茨（Bill Gates）於上周三在華爾街日報的CEO峰會上稱，目前尚不清楚馬斯克（Elon Ｍusk）買下Twitter後，將如何改變該公司，同時警告馬斯克或可能會令推特變得「更糟」。

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Bill Gates坦言，馬斯克在其他公司的業績令人印象深刻，又大讚對方對特斯拉（TESLA）和SpaceX管理有方。他又認為馬斯克在這建立優秀的工程師團隊做得很好。「對這次會發生的事我感到有點疑惑，但我們應該保持開放的心態，永遠不要低估Elon。」

近年馬斯克取代成Bill Gates為世界首富，他質疑馬斯克想對推特做些什麼，以及他致力推動的言論自由是否明智。「他對那些說疫苗致死或比爾·蓋茲想要監控全人類的事情有什麼看法？目前還不太清楚他要做什麼。」

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在過去的幾星期，馬斯克暗示他或會採取多種方式來改善 Twitter，而不僅僅是促進言論自由。例如上周二，他建議可能會開始向政府或商業公司收取「少量」費用。

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