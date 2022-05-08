【虛擬經濟】本月底Gucci將接受將加密貨幣付款　美國5家門店將「打頭陣」

據《彭博》報道，隨著奢侈品行業向數碼資產領域踏出第一步，Gucci宣布，將從本月起接受顧客以加密貨幣付款。由5月底起紐約、洛杉磯、邁阿密、阿特蘭大和拉斯維加斯的，將接受加密貨幣支付方式。而今年夏天，Gucci的北美商店亦會接受加密貨幣支付。

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Gucci的聲明中提到，她們將接受10種加密貨幣，包括比特幣、以太幣、狗狗幣和柴犬幣等。

在時裝設計師 Philipp Plein的網店於2021年開始接受加密支付，Gucci亦成為踏入數碼資產領域的時裝公司。

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Gucci的母公司開雲集團（Kering ）行政總裁Francois-Henri Pinault表示，開雲集團及其品牌採取的方法更多的是「測試和學習」（test and learn），而不是「觀望」（wait and see），又說加密支付對法律和財政具有很大的影響。

《彭博》報道指出，奢侈品牌接受加密支付的決定，表明她們如何通過迎合新興趨勢，用以吸引年輕一代的消費者，例如為虛擬角色設計服裝。

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