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【抖音TikTok】字節跳動香港公司更名抖音集團　為赴港上市鋪路？

新股IPO 17:04 2022/05/08

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【抖音TikTok】字節跳動香港公司更名抖音集團　為赴港上市鋪路？

抖音及TikTok母企字節跳動上市傳聞不斷，據公司註冊處紀錄，字節跳動（香港）有限公司（Bytedance （HK） Limited）已改名為抖音集團（香港）有限公司（Douyin Group （HK） Limited），名稱為生效時間為2022年5月6日，有分析估計改動與字節跳動即將到香港上市有關，有內媒引述抖音相關負責人稱，對傳聞不予置評。

據內地企業數據平台企查查，字節跳動營運主體「北京字節跳動科技有限公司」已改名為「抖音有限公司」，而字節跳動旗下其他多間子公司陸續改名為「抖音」。

抖音為字節跳動皇牌產品之一，日活躍用户數已超過6億。有內媒指，去年11月字節跳動CEO梁汝波宣佈成立六個業務板塊，即抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。抖音業務板塊負責該公司國內信息和服務業務的整體發展，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及其他垂直服務業務。其中，抖音、今日頭條這兩款核心產品貢獻了大部分字節跳動國內收入。

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