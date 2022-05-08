【上市消息】字節跳動成立抖音集團 或重新考慮在香港上市

從香港公司註冊處網站發現，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為2022年5月6日。此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」。

據天眼查，字節跳動有限公司更名為抖音有限公司。據國家企業信用信息公示系統，北京字節跳動科技有限公司更名為北京抖音信息服務有限公司。今年4月25日，字節跳動任命了新的首席財務官（CFO），將由世達國際律師事務所高級合伙人高准（Julie Gao）擔任。這些接連的舉動被外界認為，該公司正重新考慮，將抖音等國內業務獨立作為抖音集團赴港上市。

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編輯：袁曉萱