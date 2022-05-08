【美股消息】美經濟學家警告：美股暴跌後仍難言見底 今夏或出現更多拋售

一位知名經濟學家近日表示，隨着世界各國央行上調利率，試圖遏制不斷上升的通脹，今年夏天美國股市將遭遇更多拋售。

布魯內羅•羅莎（Brunello Rosa）是英國咨詢公司Rosa & Roubini的首席執行官兼研究主管，而這家公司是他與著名空頭「末日博士」魯里埃爾•魯比尼（Nouriel Roubini）共同創立的。羅莎認為，各國央行還會進一步收緊貨幣政策，經濟活動方面也會有更多壞消息，這將給美股帶來持續的負面衝擊。

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今年前5個月，美股經歷了大幅下挫。今年迄今為止，標普500指數下跌13.49%，納斯達克（12144.6619, -173.03, -1.40%）指數下跌22.37%。本周四，道指大幅暴跌逾1000點，納指下跌近5%，再度令投資者感到惶恐。盡管聯儲局在本週的利率決議上表示不會一次性大幅升息75個基點，令市場最初感到寬慰，但稍後市場似乎再次對聯儲局的加息週期感到擔憂，害怕美聯儲的加息步伐仍然可能損及經濟成長。

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羅莎表示，在聯儲局暗示不會加息75個基點後，市場投資者起初表達了歡迎，但他警告稱，這意味著未來幾個月還會有幾次幅度為50個基點的加息舉措。布魯內羅•羅莎在接受採訪時表示，「現在是時候重新審視全球經濟增長的基本面了，在全球通脹上升、經濟增長放緩、利率快速上升的情況下，市場很難完全樂觀。」

羅莎預計，俄烏戰爭的持續時間將比預期的長，這將進一步惡化供應鏈問題，推動通脹飇升並迫使央行加速加息，這些都是不利於市場的因素。

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編輯：袁曉萱