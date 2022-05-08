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【香港經濟】陳茂波：經濟增長預測無可避免要下調　需關注加息對市民或中小企造成負擔

宏觀解讀 16:37 2022/05/08

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財政司司長陳茂波在網誌表示，隨着疫情逐步受控及經濟活動稍為恢復，預計經濟數據將略有改善，但內部經濟恢復需時，外圍環境持續不明朗且風險增大，都不利本港今年的經濟狀況，政府正就經濟增長預測進行覆檢，下星期公布最新預測，目前看來是無可避免需要下調。

陳指，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善的勢頭。期內私人消費開支跌逾5%；固定投資跌逾8%；整體貨物出口首季跌4.5%，足見形勢不容樂觀。細看本地市道，零售銷售貨值在三月份跌13.8%，首季度總計跌7.6%。餐飲市道受壓更甚，三月份的食肆總收益僅39.3億元，是有紀錄以來最低的單月數字；首季總計為151億元，是近16年來最低。陳指，這些數字都反映第五波疫情高峰之際對經濟的巨大衝擊。

三月食肆總收益39.3億元　紀錄以來最低單月

陳稱，有效管控疫情是最有效支撐今年經濟表現的力量，在外圍環境風雲變幻之際，內部市場保持穩定便顯得更為重要。美國聯儲局上周加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，而今年餘下時間仍會有多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多；與此同時，英國和澳洲央行亦加息0.25厘。在疫情下經濟還未完全恢復，需關注加息對市民或中小企造成的負擔。

樓市方面，陳指港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支，經濟仍未全面恢復之際，對部分正供樓的市民而言，加息難免會增添其還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。

對中小企而言，陳指，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力。

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經濟 拆息 疫情 香港物業 加息 美國聯儲局 陳茂波

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