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【網購要小心】MIRROR演唱會飛一票難求　警方籲貨到付款避門票網購騙局

理財智慧 16:32 2022/05/08

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本地男團MIRROR宣布7月開騷，為見偶像一而「鏡粉」都要到處撲飛，有騙徒就窺準粉絲「買飛心切」心態設騙局。警方提醒，買家網購時要保持警覺，選擇信譽良好的商店，採用貨到付款的購買方式。

警方發文提到，近日有騙徒開設新帳戶，一個月內有過千貼文聲稱放售MIRROR演唱會門票，並要求對方PM議價。收取買家訂金後，騙徒隨即以不同藉口，如超額內部認購、突然漲價等，要求增加費用，拒絕課金的買家會遭殺訂。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

以下是大多數的行騙手法：

假扮賣家

  • 特別優惠 - 以限購、減價、外地代購等作招徠，吸引買家
  • 先收錢後失聯 - 要求買家先匯款至指定戶口，拒絕當面交收。收款後失去聯絡

假扮買家

  • 虛假收據 - 以虛假入數收據作匯款證明
  • 無效支票 - 將未能兌現的支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳記錄
  • 收貨後失聯 - 騙徒收取貨品後便會失去聯絡，賣方其後發現未能入帳方知被騙
    點擊圖片放大
    +3
    +2

警方現已設立網購資訊網站，詳情可按瀏覽。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 陳楚琨

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