【網購要小心】MIRROR演唱會飛一票難求　警方籲貨到付款避門票網購騙局

本地男團MIRROR宣布7月開騷，為見偶像一而「鏡粉」都要到處撲飛，有騙徒就窺準粉絲「買飛心切」心態設騙局。警方提醒，買家網購時要保持警覺，選擇信譽良好的商店，採用貨到付款的購買方式。

警方發文提到，近日有騙徒開設新帳戶，一個月內有過千貼文聲稱放售MIRROR演唱會門票，並要求對方PM議價。收取買家訂金後，騙徒隨即以不同藉口，如超額內部認購、突然漲價等，要求增加費用，拒絕課金的買家會遭殺訂。

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以下是大多數的行騙手法：

假扮賣家 特別優惠 - 以限購、減價、外地代購等作招徠，吸引買家

先收錢後失聯 - 要求買家先匯款至指定戶口，拒絕當面交收。收款後失去聯絡

假扮買家 虛假收據 - 以虛假入數收據作匯款證明

無效支票 - 將未能兌現的支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳記錄

收貨後失聯 - 騙徒收取貨品後便會失去聯絡，賣方其後發現未能入帳方知被騙

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警方現已設立網購資訊網站，詳情可按此瀏覽。

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