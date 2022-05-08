菲律賓總統大選在即 前獨裁者之子料壓倒性取勝

菲律賓周一（9日）將舉行總統大選，決定現總統杜特爾特繼任人選。菲律賓民調顯示，前獨裁者馬可斯之子小馬可斯將取得過半選票。數十萬小馬可斯支持者在上周六（7日）舉行集會，有支持者希望他可令菲律賓人團結。惟有分析人士警告，小馬可斯當選將削弱菲律賓民主制度，並加劇當地腐敗情況。

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菲律賓民調機構Pulse Asia Research最新民意調查結果顯示，小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）支持率為56%，大幅領先其主要對手羅布雷多（Leni Robredo） 33個百分點。支持率差距將令小馬可斯成1986年其父親被迫下台後，首名獲得絕對多數票數的總統候選人。

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數十萬小馬可斯支持者上周六舉行集會，他們身穿紅衣揮舞國旗。羅布雷多曾在2016年副總統選舉中，以輕微優勢擊敗小馬可斯當選。是次兩人再度對決競逐總統席位，小馬可斯在集會上強調，一定會獲勝。有支持者則表示，希望小馬可斯團結國家，希望日後有更多工作機會，相信他會為菲律賓帶來更美好將來。

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小馬可斯是菲律賓已故獨裁者馬可斯之子，當地維權人士、教會領袖及政治分析專家皆對其執政前景感到憂慮，指他統治或將不受約束。外媒引述分析人士警告，小馬可斯當選或削弱菲律賓民主制度及腐敗情況加劇。

現任菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在內等數屆政府，均曾試圖修改憲法取消總統一屆任期限制，但皆因未能在國會取得足夠支持而未能成事。外界憂慮，高支持率將令小馬可斯重啟憲法修改，按照其希望的方式管治。

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責任編輯：李俊儀