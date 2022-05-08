新芬黨成北愛最大黨 或推動公投聯合愛爾蘭

英國上周舉行地方議會選舉，北愛爾蘭地區的最終結果在上周六（7日）出爐。親愛爾蘭的新芬黨歷史性地首次成為當地議會最大黨，或推動公投讓北愛聯合愛爾蘭。親英政黨北愛民主統一黨表明，或不會加入組成新政府。

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新芬黨（Sinn Fein）在上周六公布的選舉結果中，以29%支持率取得歷史性勝利，首次成為北愛議會最大黨，將有權提名下任北愛首席大臣人選。黨魁麥克唐納（Mary Lou McDonald）表示，各黨派需共同努力，及早組成新任政府。

副黨魁奧尼爾（Michelle O'Neill）表示，今次是北愛政府及人民的決定性時刻，當地將進入一個全新時代。奧尼爾指現在有機會讓北愛社會變得更公平及更有社會公義，同時亦是時候與愛爾蘭商討未來發展。

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議會第二大黨北愛民主統一黨（DUP）的領袖唐納森（Jeffrey Donaldson）表示，可能拒絕加入新政府。此舉被指將癱瘓北愛議會及新政府，向英國政府施壓，迫使其解決脫歐後北愛與愛爾蘭的邊境問題。

北愛議會最大黨多年來由親英黨派把持，新芬黨今次成功掌權，衛報分析估計將向英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府傳達強烈訊息，即新芬黨有機會推動公投，讓北愛爾蘭與愛爾蘭聯合。

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責任編輯：吳漢培