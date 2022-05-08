羅致光：外傭人數回升　有助釋放本地勞動力

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）撰文稱，受疫情影響，外籍家庭傭工來港安排困擾2年多。由於菲律賓及印尼兩地疫情緩和，以及本港適度調整入境防控措施，來港的外傭人數逐步回升，有助釋放更多勞動力重投巿場，令外傭短缺不致成為本港經濟復蘇的障礙。

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羅致光透露，自今年4月1日開始，從菲律賓來港的航班得以恢復，4月份已有4,005名菲籍外傭到港，是疫情至今兩年多以來，菲傭來港人數最多的一個月，最多人數的一天更有617名到港，希望情況可以持續。另外，4月份來港印傭有2,188名，也是疫情至今2年多以來，印傭來港人數最多的一個月。

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他續指，香港外傭人數由2019年高峰期超過40萬名，下降至今年3月底32.8萬名，是過往2年香港常住人口及勞動人口下降的主要原因之一。不單由於外傭佔香港勞動人口約十分一，更因不少受聘到香港工作的外傭未能按時抵港，而令部分家庭成員要離開勞動巿場，留在家中照顧老幼。

然而，在港外傭人數近期已從谷底回升至4月底的33.2萬人，而現時亦有1.6萬名外傭已取得工作簽證並正等候安排來港。當香港疫情持續受控，經濟開始復蘇，失業率下降，勞動力不足的情況便會很快出現，若能增加在港外傭人數，則可以釋放更多勞動力重投巿場，外傭荒才不致成為香港經濟復蘇的障礙。

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