【筍工推介】郵政署招聘助理經理　月薪逾2.4萬元　每半年按表現發放獎金

郵政署近日招聘助理經理，主要負責行政事務，諸如協助擬訂預算及人力需求計劃、協助監察預算及開支等。該職位月薪24,535元，屬合約制，為期2年。郵政署會按工作表現酌情發放獎金，每6個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；另外還有約滿酬金，加上強積金供款的金額，相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請將於本月16日截止，有意者可瀏覽以下圖片，了解入職條件及詳細工作內容；此外，要留意只能親身或是以郵寄方式遞交申請，不接受網上遞交申請。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：

申請人須於2022年5月16日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組，或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱。

投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2022年7月至8月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組

查詢電話：2921 2975

截止申請日期(日/月/年)：16/05/2022 18:00:00

部門網址：http://www.hongkongpost.hk

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機