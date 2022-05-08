古巴5星級酒店爆炸增至32死 疑為氣體洩漏所致

古巴首都夏灣拿一間5星級酒店上周五（6日）發生爆炸，造成最少逾30人死亡，仍有多人失蹤。古巴總統辦公室表示，氣體洩漏造成是次事故，將公布更多細節。古巴當局表示，目前已有64人因事故需要住院，當中包括14名未成年人。有目擊者表示，古巴是次爆炸規威力巨大，摧毀酒店外的車輛。

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當地紅十字會官員表示，上周五在夏灣拿（Havana）的 Saratoga酒店爆炸造成最少32人死亡，還有19人失蹤。據悉，死者中包括1名兒童及1名孕婦。古巴總統府在社交平台Twitter上表示，指目前已有64人因事故受傷住院，當中包括14名未成年人。

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古巴總統府表示，爆炸原因是氣體洩漏，未來將會公布更多細節。古巴國家電視台引述目擊者，指是次爆炸規模巨大，更摧毀市中心酒店外的公共汽車及私家車，或仍有倖存者被困酒店地下室。從現場圖片可見，建築物最少3層的外墻被炸毀，地面散落大量碎片，爆炸過後周圍揚起大量灰塵及煙霧。

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古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）上周五曾視察爆炸現場，並到醫院探望傷者。迪亞斯卡內爾表示，是次爆炸未涉及炸彈，並非襲擊，對事故表示遺憾。他指醫院正全力治療傷者，救援行動亦仍在繼續。

Saratoga酒店建於19世紀末，1930年代已成當地最標誌性酒店之一。酒店網站顯示，2005年曾經翻新，擁有96間客房，西班牙著名已故詩人Rafael Alberti等名人亦曾入住。

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責任編輯：李俊儀