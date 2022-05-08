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【烏克蘭戰爭】英國向烏增126億軍援 將與武器商討論增產能

環球政治 15:07 2022/05/08

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，西方國家紛紛支持烏克蘭，不斷提供援助，協助基輔政府抵抗俄軍入侵。英國政府宣布，向烏克蘭增加13億英鎊軍事援助，創下英國自伊拉克及阿富汗戰爭後最高軍事開支比率。同時，首相約翰遜將與武器生產商會面，尋求增加產能，應付增大的武器裝備需求。

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約翰遜（Boris Johnson）與財政部同意，從儲備抽取13億英鎊（約125.9億港元）港元，作為最新向烏克蘭提供的軍事援助。英國衛報估計，新軍援將包括有助防範俄軍炮擊的雷達系統﹑全球定位系統（GPS）干擾系統及夜視裝備等。

約翰遜表示，俄國入侵烏克蘭不止對當地造成嚴重破壞，更是威脅歐洲整體和平及安全。約翰遜稱英國為首批了解俄烏戰爭對歐洲威脅的國家，並派送軍備協助烏克蘭防守，將繼續支持烏克蘭，同時與盟友合作，確保烏克蘭有力應對俄軍攻擊，以一個自由及民主的國度繼續存在。

連同早前承諾的3億英鎊軍援（約29.05億港元），今次為英國自伊拉克及阿富汗戰爭後，軍事開支比例最高的一次。約翰遜預計在周日（8日）將與七國集團（G7）領袖商討，如何增加對烏克蘭的支援。據悉，約翰遜亦即將與武器生產公司會面，尋求對方加大產能。

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責任編輯：吳漢培

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