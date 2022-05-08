陳茂波： 本港經濟復蘇需時　經濟增長預測勢無可避免要下調

財政司司長陳茂波今日（8日）發表網誌，提到新冠疫情逐步受控，本港經濟數據將略有改善，但復蘇需時，而外圍環境持續不明朗且風險增大，不利本港今年經濟狀況。政府正覆檢經濟增長預測，相信無可避免要下調。

陳茂波表示，隨着疫情逐步受控，社交距離措施亦開始分階段放寬，加上消費券帶來的效應，不難感受到這兩個長周末假期市道回復氣氛，酒樓食肆、商場或購物旺區也添了人氣。

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他續指，有效管控疫情是最有效支撐今年經濟表現的力量，在外圍環境風雲變幻之際，內部市場保持穩定便顯得更為重要。美國聯儲局本周加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，而今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多；與此同時，英國和澳洲央行亦加息0.25厘。在疫情下經濟還未完全恢復，需關注加息對市民或中小企造成的負擔。

全港私宅空置率按年微回落至4.1% 大埔區空置率最高達8.8% 【見下頁】

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在樓市方面，港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已從多方面受管理。

不過，在經濟仍未全面恢復之際，對部分正供樓的市民而言，加息難免會增添其還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。

對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力。

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