  • 26°C
香港時間 : 2022508日 (日) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳茂波： 本港經濟復蘇需時　經濟增長預測勢無可避免要下調

理財智慧 15:03 2022/05/08

分享：

分享：

財政司司長陳茂波今日（8日）發表網誌，提到新冠疫情逐步受控，本港經濟數據將略有改善，但復蘇需時，而外圍環境持續不明朗且風險增大，不利本港今年經濟狀況。政府正覆檢經濟增長預測，相信無可避免要下調。

陳茂波表示，隨着疫情逐步受控，社交距離措施亦開始分階段放寬，加上消費券帶來的效應，不難感受到這兩個長周末假期市道回復氣氛，酒樓食肆、商場或購物旺區也添了人氣。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

他續指，有效管控疫情是最有效支撐今年經濟表現的力量，在外圍環境風雲變幻之際，內部市場保持穩定便顯得更為重要。美國聯儲局本周加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，而今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多；與此同時，英國和澳洲央行亦加息0.25厘。在疫情下經濟還未完全恢復，需關注加息對市民或中小企造成的負擔。

全港私宅空置率按年微回落至4.1% 大埔區空置率最高達8.8% 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在樓市方面，港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支。雖然本港住宅物業過半數已沒有按揭貸款，近期新造的住宅按揭平均供款對入息比率處於37%，且都通過加息3厘的壓力測試，反映系統風險已從多方面受管理。

不過，在經濟仍未全面恢復之際，對部分正供樓的市民而言，加息難免會增添其還款壓力和對生活的憂慮。至於樓市的走勢，除了息率因素，也受市場供求、資金充裕程度及對經濟前景預期所左右。

對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟狀況 疫情 拆息 按揭貸款 物業 經濟 加息 陳茂波 香港

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款