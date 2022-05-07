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【杭州亞運】杭州亞運宣布延期 原預計可帶動4,141億元GDP

環球政經 22:01 2022/05/07

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中國疫情多點爆發，鄰近杭州的上海淪為疫情重災區，亞洲奧林匹克理事會近日宣布，原定於今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會將延期，具體日期擇期公布。

【土地房屋】差估署《香港物業報告2022》 去年納米樓落成量558伙 較2020年跌三成【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

浙江省統計局曾經統計過籌辦亞運的投資效益、財政收入與就業人口等數據，原先預估可為杭州帶來4,141億元的投資金額（約占去年同期GDP的7.6%），創造約67萬個就業機會（占同期就業人數的2.4%）以及拉動量約1,033億元的財政收入（佔同期財政收入8.2%），現時亞運會延期，恢復日期未定，預計會造成大量經濟損失。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

據悉杭州為了舉辦是次杭州亞運會，共新建了12個場館，建造亞運村1個、亞運分村4個，並改造了33個場館，另有8個臨時場館。

【有相睇】新盤湧現齊出招　二手居屋業主減價搶攻　鳳禮苑未補價三房戶600萬成交【下一頁

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記者：鄭日棱

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