【杭州亞運】杭州亞運宣佈延期 原預計可帶動4,141億GDP

中國疫情多點爆發，鄰近杭州的上海淪為疫情重災區，亞洲奧林匹克理事會近日宣布，原定於今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會將延期，具體日期擇期公佈。

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浙江省統計局曾經統計過籌辦亞運的投資效益、財政收入與就業人口等數據，原先預估可為杭州帶來4141億元的投資金額（約占去年同期GDP的7.6%），創造約67萬個就業機會（占同期就業人數的2.4）以及拉動量約1033億元的財政收入（佔同期財政收入8.2%），現時亞運會延期，恢復日期未定，預計會造成大量經濟損失。

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據悉杭州為了舉辦是次杭州亞運會，共新建了12個場館，建造亞運村1個、亞運分村4個，並改造了33個場館，另有8個臨時場館。

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記者：鄭日棱