【Tesla】上海Tesla擬全面復產 預計實行兩更制以追回產量

上海因新冠疫情而封城，Tesla上海超級工廠在4月停工3周後，近日亦傳出全面恢復生產的消息，根據外媒消息，Tesla計劃由5月16日起，在上海廠房實行兩更制，每日產量可提升至2,600輛，恢復至封城前的產量。

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同時，Tesla亦計劃在上海建設一座新工廠，用於生產Model 3和Model Y等車型，目前預計可增加汽車年產能達45萬輛，並令上海工廠的總產能提升至每年100萬輛，成為Tesla在全球最大的汽車出口中心。

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有消息人士表示，由於零件及人手短缺問題有望緩解，因此Tesla準備召回更多員工，讓產線可全天候運轉。

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記者：鄭日棱