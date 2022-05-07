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【Tesla】上海Tesla擬全面復產 預計實行兩更制以追回產量

理財智慧 19:57 2022/05/07

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上海因新冠疫情而封城，Tesla上海超級工廠在4月停工3周後，近日亦傳出全面恢復生產的消息，根據外媒消息，Tesla計劃由5月16日起，在上海廠房實行兩更制，每日產量可提升至2,600輛，恢復至封城前的產量。

【土地房屋】差估署《香港物業報告2022》 去年納米樓落成量558伙 較2020年跌三成【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

同時，Tesla亦計劃在上海建設一座新工廠，用於生產Model 3和Model Y等車型，目前預計可增加汽車年產能達45萬輛，並令上海工廠的總產能提升至每年100萬輛，成為Tesla在全球最大的汽車出口中心。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有消息人士表示，由於零件及人手短缺問題有望緩解，因此Tesla準備召回更多員工，讓產線可全天候運轉。

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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