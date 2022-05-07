  • 24°C
香港時間 : 2022508日 (日) 00:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】Gucci宣布接受加密貨幣付款 預計5月底起美國5門市率先推行

環球政經 19:16 2022/05/07

分享：

分享：

意大利名牌Gucci近日宣布，將從本月底在美國部分門市接受逾10種加密貨幣付款，當中包括：比特幣、以太坊、萊特幣、柴犬幣等，屆時將於紐約、洛杉磯、邁阿密、亞特蘭大和拉斯維加斯等5間門市推行，並計劃在今年夏天推廣到其他門市。

【Apple】蘋果獲CarKey新專利 將可偵測駕駛吐氣酒精濃度 防堵醉酒駕駛【下一頁

顧客可以透過Gucci發送電子郵件取得QR Code連結，或者用手機掃店內終端機連結到加密貨幣的付款程式，即能夠從錢包中完成轉帳。有專家分析指奢侈品牌接受加密貨幣付款，意味著社會對加密貨幣的重大認可。

Gucci首席執行官Marco Bizzarri在一份聲明中表示：「Gucci一直致力尋找能增加顧客購物體驗的新技術，因此將加密貨幣納入到公司的支付系統中，不少客戶希望能以加密貨幣付款，因此公司亦作出回應以及改變。」

【有相睇】賣樓「嘆慢板」　連拒多位買家　遇上新盤潮爭客　「揼心」賺少25萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 GUCCI 美國 以太坊 比特幣

上一篇文章

【Tesla】上海Tesla擬全面復產 預計實行兩更制以追回產量

下一篇文章

4月份共2,649伙獲批預售　創近7個月新高　滾存待批樓花單位達2.3萬伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款