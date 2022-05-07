【虛擬貨幣】Gucci宣佈接受加密貨幣付款 預計5月底起美國5門市率先推行

義大利名牌Gucci 近日宣佈， 將從本月 底在美國部分門市接受 逾10種 加密貨幣付款，當中包括 ：比特幣、以太坊、萊特幣、柴犬幣等。屆時將於紐約 、洛杉磯 、邁阿密 、亞特蘭大和拉斯維加斯等5間門市推行，並計劃在今年夏天將推廣到其他門市。

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顧客可以透過Gucci發送電子郵件取得QR code連結，或者用手機掃店內終端機連結到加密貨幣的付款程式， 能夠從錢包中完成轉帳。有專家分析指奢侈品牌接受 加密貨幣付款，意味著社會對加密貨幣 的重大認可。

Gucci首席執行官 Marco Bizzarri在一份聲明中表示：「Gucci一直致力尋找能增加顧客購物體驗的新技術，因此將加密貨幣納入到公司的支付系統中，不少客戶希望能以 加密貨幣付款，因此公司亦作出回應以及改變。」

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記者：鄭日棱