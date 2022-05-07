【醫療保障】友邦香港聯合四大藥廠 推出「攜手增益癌症藥物計劃」

友邦香港近日宣布成為全港首家與阿斯利康香港、禮來、諾華及輝瑞四大跨國藥廠合作的保險公司，並推出「攜手增益癌症藥物計劃」，率先為指定團體醫療保險度身訂造計劃的新客戶提供額外癌症藥物保障額。

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倘受保成員不幸罹患癌症，除可按其團體醫療保險條款獲得保障，若獲處方的抗癌藥物已列載於相關計劃的藥物名單內，便可獲得額外保障額。目前相關藥物名單中已有6款主要治療乳癌的藥物在內，可紓解長時間治療癌症藥物費用對不幸患癌成員構成的壓力。友邦香港及四大藥廠擬將計劃陸續擴展至不同層面客戶，提供適切到位的支援，從另一層面回饋社會。

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友邦香港表示是次合作進一步印證公司作為客戶的人生健康夥伴，透過AIA「Health & Wellness 360」在客戶健康路上提供全方位支援的理念，與醫藥界翹楚協力在「健康保障」及「重拾健康」方面給予癌症病人關鍵及實質支援，切實回應社會對抗癌的關注，並研究將額外保障額伸延至其他癌症治療藥物，令更多有需要客戶受惠。

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記者：鄭日棱