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【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙. 將於Roblox建立互動創作音樂島嶼

環球政經 17:42 2022/05/07

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Spotify 近日宣布正式進軍元宇宙遊戲平台Roblox，將於元宇宙遊戲平台Roblox創立互動創作音樂島嶼Spotify Island，使用者除了可以在上面創作音樂，還能與其他創作者交流，完成互動任務解鎖獨家內容與優惠。

【Apple】蘋果獲CarKey新專利 將可偵測駕駛吐氣酒精濃度 防堵醉酒駕駛【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Spotify指出，通過創立Spotify Island，Spotify為音樂創作者們創造了一個與粉絲連結、並與Spotify合作開發遊戲虛擬商品的機會，Spotify在Spotify Island的銷售分成，將直接進到音樂創作者口袋，在未來的幾個月裡，Spotify將與音樂創作者們一起創造更多這樣的機會。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

Roblox 是一個集結遊戲創作和大型社群的互動平台，玩家可以透過遊戲與朋友聊天、互動以及創作，目前Roblox在紐約證交所上市，目前市值為203億美元，被稱為「元宇宙第一概念股」。

【虛擬銀行】 ZA Bank 推限額優惠 憑邀請碼開戶及消費 即賺520元獎賞【下一頁

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記者：鄭日

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