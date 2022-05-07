【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙 將於Roblox建立互動創作音樂島嶼

Spotify 近日宣布正式進軍元宇宙遊戲平台 Roblox，將於元宇宙遊戲平台 Roblox 創立互動創作音樂島嶼 Spotify Island，使用者除了可以在上面創作音樂，還能與其他創作者交流，完成互動任務解鎖獨家內容與優惠。

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Spotify 指出，通過創立 Spotify Island，Spotify 為音樂創作者們創造了一個與粉絲連結、並與 Spotify 合作開發遊戲虛擬商品的機會，Spotify 在 Spotify Island 的銷售分成，將直接進到音樂創作者口袋，在未來的幾個月裡，Spotify 將與音樂創作者們一起創造更多這樣的機會。

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Roblox 是一個集結遊戲創作和大型社群的互動平台，玩家可以透過遊戲與朋友聊天、互動以及創作，目前Roblox 在紐約證交所上市，目前市值為 203 億美元。，被稱為「元宇宙第一概念股」。

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記者：鄭日