  • 26°C
香港時間 : 2022507日 (六) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餓「新」嘗啖＠iM網】當舌尖遇上赤身燒肉 是一場最牛的漫舞

名人薈萃 16:43 2022/05/07

分享：

分享：

 

等待，有時候是一種催化劑，令人愈等愈好奇愈等愈有情意結。講的是最近開在中環的Yakiniku Ushio。這家來自日本福岡的燒肉專門店猛龍過江登陸香港，主打由鹿兒島新村畜產農場直送的「新村和牛」，而且還是全港獨家供應該和牛的稀有部位，是不是有點心動？

早在去年就聽到這猛龍會過江，卻只聞樓梯響，疫情當然是最大原因，老闆的高要求、當地日籍廚師工作簽證拖延等都是原因……很好奇疫境下困難重重，老闆何來堅持的勇氣，也好奇這「新村和牛」到底如何特別，更好奇甚麼時候才能見識到這赤身燒肉。終於隨着復活節，Ushio誕生啦，而且一開就牛氣沖天，身邊的朋友很多都第一時間跑去試。 

慢工當然出細貨，Ushio環境時尚高雅得來又帶點和風，由室內裝潢到餐具配套都極講究，空間感十足，寛敞舒適。硬件好都要軟件完美配合才可以成事。話明「新村和牛」當然以牛作號召。沒聽過「新村和牛」？牠是飼養得宜、全身脂肪分佈均勻、肉質細緻、肉味濃郁的鹿兒島黑毛和牛，品質屬頂級，曾在「日本全國和牛大賽」中獲得至高榮譽大獎，想像中就是牛之米芝蓮。

 

和牛西冷壽喜燒。

臀肉心，位於臀肉與臀肉蓋中心的稀布部位。

赤身燒肉能嚐到牛油之香卻沒有油膩之感。

頂級牛當然得頂級對待，千艱萬難請來日本總店師傅高園幸司 Takazono San坐鎮，以獨特刀法切割，根據和牛不同部位的紋路，切出各款稀有部位，包括辣椒肉、友三角及肩三角等。最經典是和牛西冷壽喜燒，將肉質鮮嫩的和牛以高準成度切成薄片，伴上自家醬汁放在烤爐以高溫快速灼燒，時間控制在剛剛鎖住豐富肉汁、外焦內嫩的剎那奉上，伴以日本蛋黃享用，更加香嫩惹味。

講到和牛，大家多追求「雪花」「霜降」這類油花豐富的肥牛，Ushio賣的卻是赤身燒肉，即牛隻比較多瘦肉的部位，色澤呈桃紅，脂肪含量不是最高，但油花同樣豐富，雖不至於入口即融，但能嚐到牛油之香卻沒有油膩之感，而且肉味濃郁肉質細嫩，輕鬆咀嚼已化開，口感清爽零負擔。

講究的餐具提升了進餐的體驗。

雞頸肉肉質幼嫩爽滑。

鹿兒島黑豚肉特別香甜。

就算不吃牛，也不會被怠慢，他們有鹿兒島黑豚肉，蘸些昆布鹽吊起肉香，其味無窮。還有佐賀三瀨雞腿肉及雞頸肉，前者肥美有咬勁自不話下，驚喜的是雞頸肉，肉質幼嫩爽滑、竟是肉厚多汁，完全想像不出是來自雞頸。此外，還有刺身級的帶子和虎蝦，絕對不會因為不吃牛而孤單。

值得一提的是，為了讓客人可品嘗日本地道風味，餐廳特意從日本訂購特別燒製的餐具以提升餐飲體驗。有金照堂的「麟」系列、「伊萬里燒」及「山平窯」，全是人手製造，獨一無二。

和牛稀有部位，有圖有真相。

空間感十足。

根據和牛不同部位的紋路，切出各款稀有部位。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 餓「新」嘗啖

最新專欄文章 更多

【餓「新」嘗啖＠iM網欄】泰式燒大頭蝦餐 齊齊在家慢慢嘆
2022/04/02
【餓「新」嘗啖＠iM網欄】泰式燒大頭蝦餐 齊齊在家慢慢嘆
【餓「新」嘗啖＠iM網】春饌三部曲 疫戰下的惜聚
2022/03/19
【餓「新」嘗啖＠iM網】春饌三部曲 疫戰下的惜聚
【餓「新」嘗啖＠iM網】一吃難忘 Ben哥私房菜
2022/03/05
【餓「新」嘗啖＠iM網】一吃難忘 Ben哥私房菜
【餓「新」嘗啖＠iM網】開在銀行金庫下的華麗中菜
2022/02/19
【餓「新」嘗啖＠iM網】開在銀行金庫下的華麗中菜
【餓「新」嘗啖＠iM網】開年摘星 揉合日式元素的法國料理
2022/02/05
【餓「新」嘗啖＠iM網】開年摘星 揉合日式元素的法國料理
餐飲 燒肉 點心 美食 酒店

上一篇文章

【土地房屋】差估署《香港物業報告2022》 去年納米樓落成量558伙 較2020年跌三成

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】暢遊古城埃本哈杜 特色小鎮玫瑰谷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款