【餓「新」嘗啖＠iM網】當舌尖遇上赤身燒肉 是一場最牛的漫舞

等待，有時候是一種催化劑，令人愈等愈好奇愈等愈有情意結。講的是最近開在中環的Yakiniku Ushio。這家來自日本福岡的燒肉專門店猛龍過江登陸香港，主打由鹿兒島新村畜產農場直送的「新村和牛」，而且還是全港獨家供應該和牛的稀有部位，是不是有點心動？

早在去年就聽到這猛龍會過江，卻只聞樓梯響，疫情當然是最大原因，老闆的高要求、當地日籍廚師工作簽證拖延等都是原因……很好奇疫境下困難重重，老闆何來堅持的勇氣，也好奇這「新村和牛」到底如何特別，更好奇甚麼時候才能見識到這赤身燒肉。終於隨着復活節，Ushio誕生啦，而且一開就牛氣沖天，身邊的朋友很多都第一時間跑去試。

慢工當然出細貨，Ushio環境時尚高雅得來又帶點和風，由室內裝潢到餐具配套都極講究，空間感十足，寛敞舒適。硬件好都要軟件完美配合才可以成事。話明「新村和牛」當然以牛作號召。沒聽過「新村和牛」？牠是飼養得宜、全身脂肪分佈均勻、肉質細緻、肉味濃郁的鹿兒島黑毛和牛，品質屬頂級，曾在「日本全國和牛大賽」中獲得至高榮譽大獎，想像中就是牛之米芝蓮。

▲ 和牛西冷壽喜燒。

▲ 臀肉心，位於臀肉與臀肉蓋中心的稀布部位。

▲ 赤身燒肉能嚐到牛油之香卻沒有油膩之感。

頂級牛當然得頂級對待，千艱萬難請來日本總店師傅高園幸司 Takazono San坐鎮，以獨特刀法切割，根據和牛不同部位的紋路，切出各款稀有部位，包括辣椒肉、友三角及肩三角等。最經典是和牛西冷壽喜燒，將肉質鮮嫩的和牛以高準成度切成薄片，伴上自家醬汁放在烤爐以高溫快速灼燒，時間控制在剛剛鎖住豐富肉汁、外焦內嫩的剎那奉上，伴以日本蛋黃享用，更加香嫩惹味。

講到和牛，大家多追求「雪花」「霜降」這類油花豐富的肥牛，Ushio賣的卻是赤身燒肉，即牛隻比較多瘦肉的部位，色澤呈桃紅，脂肪含量不是最高，但油花同樣豐富，雖不至於入口即融，但能嚐到牛油之香卻沒有油膩之感，而且肉味濃郁肉質細嫩，輕鬆咀嚼已化開，口感清爽零負擔。

▲ 講究的餐具提升了進餐的體驗。

▲ 雞頸肉肉質幼嫩爽滑。

▲ 鹿兒島黑豚肉特別香甜。

就算不吃牛，也不會被怠慢，他們有鹿兒島黑豚肉，蘸些昆布鹽吊起肉香，其味無窮。還有佐賀三瀨雞腿肉及雞頸肉，前者肥美有咬勁自不話下，驚喜的是雞頸肉，肉質幼嫩爽滑、竟是肉厚多汁，完全想像不出是來自雞頸。此外，還有刺身級的帶子和虎蝦，絕對不會因為不吃牛而孤單。

值得一提的是，為了讓客人可品嘗日本地道風味，餐廳特意從日本訂購特別燒製的餐具以提升餐飲體驗。有金照堂的「麟」系列、「伊萬里燒」及「山平窯」，全是人手製造，獨一無二。

▲ 和牛稀有部位，有圖有真相。

▲ 空間感十足。

▲ 根據和牛不同部位的紋路，切出各款稀有部位。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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